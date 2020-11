Moto3 UFFICIALE Alonso López e Max Racing Team insieme nel 2021

Alonso López ed il Max Racing Team insieme anche nel 2021. Ufficializzato nella giornata odierna il rinnovo per la prossima stagione.

Alonso López rimarrà nelle file del team di Max Biaggi e Peter Öttl nel 2021. Di oggi la conferma del rinnovo con il Max Racing Team per la prossima stagione Moto3. Un accordo sulla strada della continuità, per puntare ad ottenere risultati sempre migliori assieme. Ricordiamo infatti che questo 2020 è stato il primo anno assieme, dopo due anni per lo spagnolo con EG 0,0 ed alla guida di una Honda.

Alonso López pronto quindi per un 2021 con rinnovata fiducia, dopo quella che si sta rivelando una stagione Moto3 complessa per tanti motivi. Un nuovo team ed una nuova moto per il pilota spagnolo con anche qualche problema fisico a referto), che finora conta quattro piazzamenti a punti finora. Spicca un 5° posto ottenuto in Catalunya, ad oggi miglior risultato in questo campionato 2020.