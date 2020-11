Moto2 GP Valencia, Prove 3: Bezzecchi al top, che botto per Lowes

Marco Bezzecchi verso la Q2 con il miglior crono dei due giorni. Seguono Garzó e Ramírez, 11° Bastianini, a terra Sam Lowes.

Ultimo turno di libere che si chiude con Marco Bezzecchi autore del miglior crono dei due giorni. Appare in forma l’alfiere Sky VR46, determinato a tenere viva la lotta iridata fino alla fine. Seguono Hector Garzó e Marcos Ramírez, conquista la Q2 all’ultimo tentativo il leader Moto2 Enea Bastianini. Non bene invece per Sam Lowes: registriamo per lui un brutto incidente. Seppur sulle sue gambe, serve un controllo al Centro Medico.

Le condizioni della pista sono migliorate dopo l’acquazzone arrivato durante la Moto3, ma il cielo è coperto. Tutti i piloti quindi sono in pista da subito per cercare sensibili passi avanti e guadagnarsi l’accesso alla Q2. Registriamo un incidente per Izdihar, mentre vola il rookie Ramírez, autore del miglior crono provvisorio del weekend davanti al tempo di Lowes. Ci pensa Bezzecchi poco dopo a limarlo, ma il pilota andaluso non ci sta ed i due si alternano per un po’ al comando.

Non finisce bene la sessione di Lowes, protagonista davvero di un brutto incidente (con tanto di ruota anteriore della sua KALEX che nella carambola lo colpisce in testa). Il pilota appare dolorante, ma fortunatamente si rialza e si allontana sulle sue gambe, ma serve un controllo al Centro Medico. Scivolano poco dopo anche Martín, Dalla Porta e Roberts, mentre nessuno riesce più a scalzare Marco Bezzecchi dalla prima piazza. Risale all’ultimo Hector Garzó, secondo davanti a Marcos Ramírez.

La classifica FP3

La classifica combinata