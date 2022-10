MotoGP, GP Sepang da non perdere! Gli orari TV e streaming del 23/10

La tensione si sente davvero a Sepang. Almeno in MotoGP, con i tre aspiranti al titolo protagonisti anche di alcuni incidenti. Ben due per Pecco Bagnaia, che partirà comunque coi favori del pronostico, visto che precede Aleix Espargaro e Fabio Quartararo (con una mano infortunata). Basterà per chiudere i conti? Occhio poi anche in Moto2: l’impassibile ma scatenato Ai Ogura partirà in pole, Augusto Fernandez invece è 6°. Verso la chiusura dei giochi (sono divisi da 3,5 punti) o servirà il GP a Valencia? In Moto3, Dennis Foggia piazza la pole position con record assoluto, alla ricerca di un secondo posto iridato per ‘salvare’ una stagione diversa dalle aspettative. Tre gare da non perdere, di seguito gli orari TV e streaming del Gran Premio in Malesia. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece le gare saranno visibili solo in differita.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Domenica 23 ottobre

4:00-4:10 Moto3 Warm Up

4:20-4:30 Moto2 Warm Up

4:40-5:00 MotoGP Warm Up

6:00 Moto3 Gara

7:20 Moto2 Gara

9:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 23 ottobre

11:15 Differita Moto3 Gara

12:30 Differita Moto2 Gara

14:15 Differita MotoGP Gara

