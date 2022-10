Moto3 Sepang: guizzo finale di Dennis Foggia, è pole da record!

Alla fine ecco Dennis Foggia, è sua la penultima pole position Moto3 della stagione 2022. ‘The Rocket’ riscrive però anche il nuovo record assoluto di Sepang realizzando davvero un super giro. Cancellato il 2:12.775 di Adam Norrodin che resisteva dal 2017, Foggia lo lima di oltre un secondo in questa Q2. Scatterà dalla prima casella l’assalto al vice-campionato, provvisoriamente in mano a Sergio Garcia, in 3^ posizione domani dietro al collega e neo campione Izan Guevara. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Q1: italiani lontani

Prima sessione di qualifiche con Carraro, Bartolini e Surra in azione, oltre al pilota di casa Azman ed a tutti gli altri. Molti con un primo avvertimento per condotta in pista… Continuano i problemi per Öncü, protagonista anche di una scivolata senza conseguenze. Alla fine però dominano i ragazzi giapponesi, ben tre nella top 4 utile per passare il turno. Ryusei Yamanaka, Kaito Toba e Taiyo Furusato vanno avanti assieme a Joel Kelso.

Q2: Foggia prende il volo

Diciotto piloti in azione, scatta la lotta per la penultima pole position della stagione 2022. Finisce prematuramente per Tatay, caduto alla curva 9, mentre in testa è battaglia serrata tra un buon numero di piloti. Sembra ormai che debba toccare a Sergio Garcia, ma solo a bandiera a scacchi esposta abbiamo la vera griglia di partenza. Ed è negli ultimi attimi che si scatena Dennis Foggia, cancellando con grande margine il precedente record assoluto e conquistando la terza pole dell’anno! A due decimi c’è il neo campione Izan Guevara, Garcia completa la prima fila.

Foto: motogp.com