Fabio Quartararo in testa alla classifica del terzo turno e combinata. Seguono Morbidelli e Bagnaia, brutto incidente per il rookie Martín.

Penultimo e più importante turno di prove libere MotoGP, per decidere chi saranno i dieci piloti già in Q2. Al comando della classifica c’è Fabio Quartararo, seguito da Franco Morbidelli e da Francesco Bagnaia, in una sessione interrotta da una bandiera rossa per un brutto incidente di Jorge Martín. Il rookie Pramac Racing è rimasto sempre cosciente ma è apparso da subito davvero dolorante, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni in seguito. Gran turno per Luca Marini, 7° davanti alla Aprilia di Espargaró e ad Oliveira (unica KTM tra i primi 10), in Q1 invece entrambi i fratelli Márquez, così come il campione in carica Joan Mir.

Nella giornata di venerdì sottolineiamo la performance di Nakagami, protagonista di un botto ad alta velocità nelle FP2, ma in seguito ripartito ed in grado di assicurarsi la top ten provvisoria. Certo le conseguenze alla spalla destra (non fratturata) si sentono, come dimostra la presenza del dottor Charte nel box del pilota LCR per monitorare le sue condizioni. E non sembra che le cose stiano andando bene… In precedenza non era mancato un ‘contatto ravvicinato’ tra il giapponese e Morbidelli, senza conseguenze. Chi svetta fin da subito è Zarco, presto al comando davanti al vice-campione, a Bagnaia e ad Oliveira.

Ma attenzione anche alla Aprilia guidata da Aleix Espargaró, determinato a raggiungere la top ten, così come il rookie Marini, Miller, le Yamaha… Le migliori condizioni della pista portano ad un turno molto combattuto: c’è una top ten da stabilire per assicurarsi l’accesso alla Q2. Negli ultimi minuti però abbiamo un brutto incidente per Martín, a terra alla curva 7 e davvero molto dolorante… Tanto da portare alla bandiera rossa per permettere i soccorsi in sicurezza. Si riparte poi per gli ultimi quattro minuti, non manca purtroppo un violento highside per Alex Márquez alla curva 3. Risale all’ultimo Zarco in top ten, scalzando il #73, che ritroverà in Q1 il fratello ed il campione in carica Joan Mir.

La classifica FP3

La classifica combinata

