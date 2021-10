MotoGP: GP finito per Lorenzo Savadori, spalla destra fratturata

Lorenzo Savadori out per il resto del GP dell'Emilia Romagna. Frattura della clavicola destra per il pilota Aprilia, verrà operato presto.

Non era ancora al top dopo l’infortunio patito in Austria (l’incidente da brividi centrando la KTM di Pedrosa), ecco però che ne arriva un altro. Lorenzo Savadori ha riportato la frattura della clavicola destra in seguito alla caduta avvenuta nei primi minuti delle FP3 MotoGP. Un vero peccato per il pilota Aprilia, rientrato da wild card dopo un lungo stop ed in bella evidenza in top ten nella prima giornata al Misano World Circuit. Dovrà essere operato presto a Modena, da valutare i tempi di recupero.

Quel che è certo è che il suo GP è finito e non sarà nemmeno a Portimao. Era prevista infatti un’altra wild card in occasione dell’evento portoghese, ma chiaramente ora non sarà più possibile. “Non sono ancora a posto, ma che bello tornare in sella!” aveva detto Savadori dopo la prima giornata di prove libere. Un fine settimana di rientro ed in occasione dell’ultimo round italiano del Mondiale MotoGP 2021, purtroppo già finito per un nuovo inaspettato problema fisico.

Foto: Instagram-@sava32