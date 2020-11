MotoGP GP Europa: i nuovi orari TV! Diretta Sky-DAZN, differita TV8

Scatta il Gran Premio MotoGP d'Europa, attenzione ai nuovi orari! Diretta garantita da Sky Sport e DAZN, differita di qualifiche e gare su TV8.

Ormai ci siamo: Motomondiale di scena sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia questo weekend per il primo di due GP sullo stesso tracciato. Campionati ancora decisamente aperti tra MotoGP, Moto2 e Moto3, con tanti piloti che possono ancora aspirare al titolo nelle rispettive categorie. Rispetto a quanto detto in precedenza cambiano gli orari, tutto posticipato di un’ora come successo ad Aragón. Il Gran Premio d’Europa sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, mentre su TV8 saranno visibili in differita qualifiche e gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 6 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 1

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 1

13.35-14.15 Moto3 Prove libere 2

14.30-15.15 MotoGP Prove libere 2

15.30-16.10 Moto2 Prove libere 2

Sabato 7 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 8 novembre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 7 novembre

16.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 8 novembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara

Foto: Circuit Ricardo Tormo