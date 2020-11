Motomondiale verso l'ultimo atto del 2020. Si corre a Portimao, due titoli ancora da assegnare. Diretta garantita da Sky Sport, DAZN e TV8.

Siamo al gran finale di stagione, il Motomondiale si avvia verso l’ultimo GP dell’anno. Teatro è il tracciato portoghese di Portimao, che qualche pilota già conosce ma sul quale il Campionato del Mondo non ha mai corso. Il titolo MotoGP è già stato assegnato a Joan Mir, in Moto2 e Moto3 invece la lotta è ancora più viva che mai (tutte le combinazioni della categoria intermedia e della entry class). Orari ben diversi dal solito: turni molto lunghi venerdì, trattandosi di una pista nuova, negli altri giorni invece è tutto posticipato di un’ora. Questo per via del fuso orario, essendo noi in Italia un’ora avanti a loro. Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, ma anche su TV8 saranno visibili sempre in diretta le qualifiche e le gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Giovedì 19 novembre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 20 novembre

10.00-10.55 Moto3 Prove libere 1

11.10-12.20 MotoGP Prove libere 1

12.35-13.30 Moto2 Prove libere 1

13.50-14.45 Moto3 Prove libere 2

15.00-16.10 MotoGP Prove libere 2

16.25-17.20 Moto2 Prove libere 2

Sabato 21 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.35-14.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30-15.00 MotoGP Prove libere 4

15.10-15.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10-16.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 Moto2 Warm Up

11.00-11.20 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 21 novembre

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

12.00 Diretta Moto3 Gara

13.20 Diretta Moto2 Gara

15. Diretta MotoGP Gara