Albert Arenas, Ai Ogura, Tony Arbolino: ultimo assalto per il Mondiale Moto3 2020. Ecco tutte le combinazioni possibili per decidere chi dei tre sarà il nuovo campione.

Assegnato il titolo MotoGP a Joan Mir, ora rimangono altri due campionati da assegnare. Portimao sarà il gran finale per le due categorie minori. Cominciamo con la Moto3, che avrà una volata a tre con protagonisti Arenas, Ogura (-8) ed Arbolino (-11). Matematicamente sono gli unici rimasti, ma chi dei può essere campione e come? Vediamo tutte le combinazioni possibili verso l’ultimo evento stagionale.

Albert Arenas campione se…

Vittoria o 2°, qualsiasi risultato di Ogura e Arbolino

3°, Ogura e Arbolino non devono vincere

4°, Ogura-Arbolino da 2° in giù

Da 5° a 6°, Ogura da 3° in giù, Arbolino da 2° in giù

8°: Ogura-Arbolino da 3° in giù

Da 9° a 11°, Ogura da 4° in giù, Arbolino da 3° in giù

12° o 13°, Ogura da 5 in giù, Arbolino da 4° in giù

14°, Ogura da 6° in giù, Arbolino da 4° in giù

15°, Ogura da 7° in giù, Arbolino da 5° in giù

Arenas fuori dai punti, Ogura da 8° in giù, Arbolino da 5° in giù

Ai Ogura campione se…

1°, Arenas da 3° in giù, Arbolino qualsiasi risultato

2°, Arenas da 5° in giù, Arbolino da 3° in giù

3°, Arenas da 9° in giù, Arbolino da 4° in giù

4°, Arenas da 12° in giù, Arbolino da 5° in giù

5°, Arenas da 14° in giù, Arbolino da 4° in giù

6°, Arenas 15°, Arbolino da 5° in giù

7°, Arenas fuori dai punti, Arbolino da 5° in giù

Tony Arbolino campione se…

1°, Arenas da 4° in giù, Ogura qualsiasi risultato

2°, Arenas da 8° in giù, Ogura da 3° in giù

3°, Arenas da 12° in giù, Ogura da 4° in giù

4°, Arenas da 15° in giù, Ogura da 6° in giù