Chi sarà il nuovo campione Moto2? Bastianini, Lowes, Marini e Bezzecchi per il gran finale a Portimao. Tutte le combinazioni possibili per i quattro contendenti.

Sono rimasti in quattro ora a giocarsi il Mondiale 2020: tre nostri portacolori più Sam Lowes. C’è il forte ‘rischio’ quindi che il titolo della classe di mezzo torni a parlare italiano dopo Alex Márquez nel 2019. Ma si potrebbe anche riscrivere la storia: da tempo la Gran Bretagna non ha un suo campione nel Motomondiale. Da dire però che purtroppo le condizioni fisiche dell’alfiere EG 0,0 Marc VDS non sono l’ideale, ma non per questo sarà meno combattivo a Portimao. Ricordiamo la classifica: Enea Bastianini comanda con 194 punti, poi c’è Sam Lowes a -14, Luca Marini a -18 e Marco Bezzecchi a -23. Ecco i nostri calcoli per avere uno di questi quattro nuovo campione Moto2.

Enea Bastianini campione se…

Da 1° a 4°, qualsiasi risultato per Lowes-Marini-Bezzecchi

Da 5° a 8°, Lowes da 2° in giù, qualsiasi risultato di Marini e Bezzecchi

9°, Lowes-Marini da 2° in giù, qualsiasi risultato per Bezzecchi

Da 10° a 13°, Lowes da 3° in giù, Marini da 2° in giù, qualsiasi risultato per Bezzecchi

14°, 15° e fuori dai punti, Lowes da 4° in giù, Marini da 3° in giù, Bezzecchi da 2° in giù

Sam Lowes campione se…

1°, Bastianini da 5° in giù, Marini-Bezzecchi ininfluenti

2°, Bastianini da 10° in giù, Marini da 2° in giù, Bezzecchi ininfluente

3°, Bastianini da 14° in giù, Marini da 2° in giù, Bezzecchi ininfluente

Luca Marini campione se…

1°, Bastianini da 9° in giù, Lowes-Bezzecchi ininfluenti

2°, Bastianini da 14° in giù, Lowes da 4° in giù, Bezzecchi da 2° in giù

Marco Bezzecchi campione se…

1°, Bastianini da 14° in giù, Lowes da 3° in giù, Marini ininfluente