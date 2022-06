MotoGP, Gibernau assicura: “Ritornerà un altro Marc Marquez”

Il 2 giugno scorso Marc Marquez ha subito il quarto intervento all’omero destro in meno di due anni. In una lettera aperta pubblicata sul suo blog personale ha fatto il punto della sua situazione clinica, senza poter dare tempi certi sul ritorno in MotoGP. Nell’ipotesi più ottimistica potrebbe succedere a settembre, in ogni caso sarà sulla Honda RC213V prima della fine del campionato. In questi giorni svolge una blanda attività fisica con esercizi di mobilità passiva, aspettando la prossima visita presso la Clinica Ruber a metà luglio: sarà la radiografia decisiva per pianificare il suo futuro a breve temine, indicare la migliore forma di riabilitazione e avere un’idea approssimativa sui tempi di recupero.

Marc Marquez in palestra

Non ha mai perso il contatto diretto con i suoi fan, Marc Marquez ha pubblicato nelle ultime ore un video dove è all’opera in palestra, al suo fianco il fratello Alex. Ha alzato l’asticella dello sforzo, pur continuando ad avere il braccio destro fasciato mantiene in esercizio gli altri arti. Il campione MotoGP ha scelto l’esclusiva palestra Reebok Sports Club, situata a Pozuelo de Alarcón, alle porte di Madrid. “Quarta settimana dopo l’operazione e continuiamo a fare piccoli passi“, ha scritto il catalano accanto al video che ha condiviso su Instagram. Un altro passo avanti che fa sorridere la Honda, nella speranza di rivederlo quanto prima in moto per mettersi al lavoro sul prototipo 2023. Prima del termine dell’estate Marc sarà ai box per seguire da vicino lo sviluppo della RC213V e magari dare qualche indicazione teorica.

Il ritorno in MotoGP

Come sarà il ritorno in pista di Marc Marquez? L’otto volte iridato ha anticipato che dovrà modificare qualcosa in termini di stile di guida. Dovrà utilizzare maggiormente le gambe per controllare la moto ed evitare il più possibile altre cadute. L’osso si consoliderà con il tempo e potrà riavere una vita privata e professionale normale. Ma non bisogna dimenticare che un incidente potrebbe risvegliare i problemi di diplopia. Serve una svolta mentale, sarà un altro Marc quello che rivedremo in MotoGP, pur sempre senza paura e che mai si tira indietro davanti al rischio. Sete Gibernau nota come qualcosa sia già cambiato dopo questo intervento al braccio: “Sta affrontando questa operazione in modo diverso. Non si nasconde, sembra che non abbia paura di mostrare quello che ha, vedo qualcosa di diverso. Sarà lo stesso Marc Marquez di prima? No. Tornerà un altro Marc. Con una nuova esperienza e che dovrà gestire nuove situazioni. Avrà molti dubbi e dovrà lavorare molto sul lato mentale per recuperare completamente“.