MotoGP, Marc Marquez presto ai box: Honda attende il “super tecnico”

Al Sachsenring, circuito talismano di Marc Marquez, Honda raccoglie il peggior risultato nella sua storia in MotoGP. L’assenza del campione si avverta ai box, nella classifica finale del GP, a livello di spettacolo. Fabio Quartararo in sella alla Yamaha ha svolto quasi una gara in solitaria dopo la caduta di Pecco Bagnaia al 4° giro, ma i tecnici dell’Ala dorata adesso hanno altri problemi da risolvere, prima di poter pensare alla riconquista del podio.

Week-end MotoGP da dimenticare

Nessun punto raccolto da nessuno dei suoi quattro piloti, per di più Stefan Bradl e Pol Espargarò scendono dalla moto con delle lievi ustioni a mani e piedi per l’eccessivo calore sprigionato dalla carena della RC-V. Inoltre il catalano ha rimediato una dura botta alle costole nel primo giorno di prove libere che probabilmente si trascinerà anche nel prossimo GP di Assen. Il team manager Alberto Puig sorvola sulle statistiche ma ammette lucidamente: “So solo che al momento non siamo in una buona situazione e dobbiamo cambiarla completamente. Lo abbiamo fatto molte volte in passato, siamo Honda!“.

Marc Marquez ai box

In un week-end dove non c’è nulla da salvare la buona notizia arriva, ancora una volta e sebbene in sua assenze, da Marc Marquez. “Si è operato e fortunatamente sta andando bene. Ma non possiamo credere che sia tutto super positivo. Positivo sarà quando avremo una moto competitiva e potremo tornare al nostro normale livello di gare e risultati“. Sabato l’otto volte iridato ha tenuto la prima visita medica post operatoria e tutto procede per il meglio. Prossimamente lo rivedremo in visita ai box Honda affinché possa monitorare l’evoluzione della RC-V. “Sicuramente si farà vedere presto, per vedere cosa sta succedendo in prima persona, per capire come stiamo cercando di migliorare la moto“.

La Honda RC-V del 2023

Il ritorno non è previsto prima di settembre, ma per Honda sarebbe un grande risultato averlo almeno per un week-end in pista, così da raccogliere feedback utili per il prototipo 2023. Nessuno meglio di Marc Marquez può indicare la direzione da prendere prima della pausa invernale. Anche Lucio Cecchinello, boss del team LCR, riconosce quanto sia importante la sua presenza dal punto di vista tecnico. “L’ho sentito il giorno prima dell’operazione e mi ha detto che il suo obiettivo è ritornare assolutamente prima della fine dell’anno per sviluppare la moto 2023. Conosce bene le caratteristiche della RC-V e sarebbe particolarmente importante“.