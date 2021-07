MotoGP, Gianni Morandi: “Valentino Rossi, tu sei protagonista!”

Valentino Rossi in vacanza dopo la dose di allegria di Gianni Morandi. Il campione di Tavullia starebbe pensando a chiudere la carriera in Ducati.

Aria di allegria intorno a Valentino Rossi che si gode le vacanze con il suo gruppo di fedelissimi amici. Protagonista insieme a Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti nel videoclip musicale, con il suo Ranch a fare da palcoscenico, il Dottore lascia tutti i fan con il fiato sospeso. Lo sponsor arabo Aramco ha fatto intendere di volere un pilota di peso nella nuova squadra per il 2022. E se non sarà Maverick Vinales allora dovrà pensarci lui. Il colosso petrolifero ha investito 15 milioni di euro e vuole un suo tornaconto anche a livello di immagine e carisma.

Gli amici spingono affinché possa continuare anche nel prossimo campionato MotoGP. Poco contano i risultati in sella alla Yamaha degli ultimi anni. Una leggenda non tramonta mai e la nuova Ducati potrebbe dare nuovi stimoli a Valentino Rossi. E Dorna approverebbe in pieno l’idea di questo cambiamento “epocale” che sicuramente non può che far bene al Motomondiale. Ma il popolo giallo e l’intero paddock resta in attesa di conoscere l’ufficialità, mentre sui social piovono immagini della sua dolce vacanza e backstage della giornata musicale trascorsa al Motor Ranch.

Gianni Morandi gli chiede se sia bravo a cantare, il campione preferisce non cimentarsi: “Canto sotto la doccia… Posso farti da spalla“. Esemplare la risposta del cantautore: “Puoi fare più che una spalla, meriti molto di più, tu sei protagonista“. E sono tanti i fan della MotoGP che vorrebbero averlo ancora per un anno. Vederlo battezzare la sua nuova squadra prima del definitivo addio, essere protagonista al di là del risultato. Valentino Rossi ci sta pensando seriamente e, comunque vada, nessuno potrà togliergli il sorriso di eterno fanciullo a cui ci ha abituato da oltre un ventennio.