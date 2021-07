Iniziata la lunga settimana della 12h Estoril del FIM EWC

Ventosa giornata di Test privati pre-evento della 12h Estoril del FIM EWC con diverse novità in pista ed assenze dovute all'emergenza COVID-19.

La consueta giornata di Test pre-evento ha inaugurato la lunga settimana della 12h Estoril, secondo round del Mondiale Endurance FIM EWC 2021. Sul tracciato portoghese, 30 squadre hanno percorso i primi chilometri in vista della 12 ore in programma sabato a partire dalle 9:00 locali (le 10:00 italiane), sebbene non sia stato un martedì di attività propriamente ordinario…

VENTO PORTOGHESE

Diversi team hanno infatti ridotto allo stretto indispensabile le prove in pista per una semplice ragione: il vento. Delle forti raffiche hanno disturbato le 8 ore a disposizione di squadre e piloti, ma non solo. Nel paddock si sono dovuti adottare diversi accorgimenti per salvare il salvabile, con le hospitality e tende di alcuni team a rischio… volo per un vento insopportabile.

AZIONE IN PISTA

Ad ogni modo, i 30 team presenti hanno fatto il loro ritorno ad Estoril dopo il precedente vissuto nel settembre 2020, con la consapevolezza di dover vivere sabato una 12 ore “infuocata”. Vuoi per le elevate temperature, vuoi per il confronto al vertice tanto nella top class EWC, quanto nella Superstock. Nell’assoluta, Yoshimura SERT si presenta reduce dalla vittoria della 24 ore di Le Mans con tanta voglia di consolidare la leadership di campionato, ma d’altro canto YART Yamaha in termini velocistici sembra essere la squadra da battere sul tracciato lusitano. Occhio anche alla BMW M 1000 RR #37 che, sulla carta, ha la miglior gestione dei consumi ad Estoril.

EMERGENZA COVID-19

La buona notizia dell’evento è l’adesione di 30 squadre al via, in rialzo rispetto alle 23 del 2020 nonostante diverse defezioni dell’ultim’ora strettamente legate all’emergenza Coronavirus. Questa la ragione, ad esempio, del forfait di Maco Racing, con il titolare Martin Kuzma che ha ricordato come il Portogallo sia una delle nazioni maggiormente colpite dalla Variante Delta. Non ci sarà la Yamaha #14 così come altri 4 team permanenti per svariate ragioni, tra questi LH Racing per un episodio a dir poco sfortunato. Nel viaggio verso Estoril, giunti in Spagna si è fermato irreparabilmente il truck…

DIRETTA TV INTEGRALE

Oggi ad Estoril giornata di verifiche tecniche, aspettando le prime qualifiche ufficiali in programma domani. La 12h Estoril scatterà domenica 17 luglio alle 10:00 italiane, con Eurosport 2 che garantirà la diretta televisiva integrale dell’evento dalle 9:45 alle 22:30.