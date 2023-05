MotoGP, Fonsi Nieto: “Marc Marquez non cambierà mai”

Per il team Pramac Le Mans è stato un weekend da centodieci e lode. Nella MotoGP Sprint Jorge Martin ha centrato la vittoria, nella gara domenicale la coppia Martin-Zarco è salita sul podio alle spalle di Marco Bezzecchi. Un round da incorniciare che ha ben illustrato Fonsi Nieto, figura chiave del box gestito da Paolo Campinoti.

Jorge Martin alla riscossa

Jorge Martin conquista 32 dei 37 punti disponibili in terra francese e sale al quarto posto in classifica generale, dopo un discreto inizio di stagione MotoGP. “Verrà un giorno in cui faremo primo e secondo, ma per noi è stato un fine settimana da dieci“, dice Fonsi Nieto ad ‘AS’. La prestazione di ‘Martinator’ è stata impeccabile, stavolta ha usato bene anche la testa e non solo la pura velocità. “Mi piace come ha usato la testa con tutto quello che è successo in gara. Stiamo capendo questo campionato, soprattutto sabato, che non ti fa vincere un campionato, ma te lo fa perdere. E lo stesso vale per i primi giri della domenica“.

La sfida con Marc Marquez

Fino allo scorso anno Jorge Martin non era al massimo della sua condizione fisica, pagava ancora i postumi degli incidenti precedenti. Riguardo alla lotta con Marc Marquez, ha dato ancora più sapore e lustro al risultato finale. “Con Marquez è stata una questione di pazienza e sapevamo che sarebbe stata una dura battaglia, perché Márquez è un duro – ha proseguito il manager spagnolo del team Pramac -. È stato molto bello da vedere e i due si sono rispettati“.

La presenza del fenomeno di Cervera è uno stimolo in più per la MotoGP, i suoi fan e gli stessi rivali. “Combattere e vincere contro Marquez è davvero entusiasmante… Peccato che abbia commesso quell’errore all’ultimo momento, ma quello è Marquez. Non getterà mai la spugna né cambierà. Altrimenti non sarebbe stato lui, e se non fosse caduto avrebbe lanciato un contrattacco“.

Il capitolo mercato piloti

Sul fronte mercato Ducati può dormire sonni tranquilli per il momento, Jorge Martin ha lasciato intendere che non eserciterà la clausola rescissoria del contratto. Nonostante il corteggiamento da parte della Yamaha, la M1 non ha un pacchetto per nulla convincente. Il madrileno preferisce beneficiare del trattamento ufficiale garantitogli dalla Casa di Borgo Panigale e rigiocarsi un posto nel team factory per il 2025. “Non ho fretta, ci penseremo il prossimo anno [a cercare un posto]”

