MotoGP, Fausto Gresini ricoverato in ospedale per Covid-19

Fausto Gresini ricoverato in ospedale ad Imola dopo aver contratto il Covid-19. Ma non è l'unico personaggio della MotoGP a restare vittima del virus.

I primi vaccini anti Coronavirus approdano in tutta Europa, ma l’emergenza sanitaria è ancora lontana dall’essere risolta. Dopo i casi di Valentino Rossi e Jorge Martin, fra i tanti, un altro personaggio del paddock MotoGP risulta contagiato. Si tratta di Fausto Gresini, due volte campione del mondo, costretto al ricovero ospedaliero. Il 59enne manager ha scoperto di aver contratto il virus nei giorni precedenti al Natale e dal 26 dicembre viene sottoposto ad una terapia più mirata all’ospedale di Imola.

Nei mesi scorsi Fausto Gresini, insieme al proprio team, aveva donato un ventilatore polmonare al San Pier Damiano Hospital di Faenza. Purtroppo non è l’unico personaggio della MotoGP ad aver contratto il Covid. Al momento non ci sono comunicati ufficiali da parte della sua squadra. Due settimane fa il team Gresini ha annunciato di voler tornare alla ribalta in classe regina con un proprio team indipendente nel 2022. Come riporta Sky Sport MotoGP anche Andrea Cicchetti, che cura storicamente la comunicazione e gli eventi del GP di San Marino, è stato ricoverato in ospedale a Rimini. I medici hanno riscontrato una sospetta polmonite da Covid.

Foto: Getty Images