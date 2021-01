MotoGP, Fausto Gresini ancora grave. “Polmoni colpiti duramente”

Sono sempre gravi le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. L'ultimo comunicato.

Fausto Gresini rimane ricoverato all’ospedale di Bologna. Non migliorano le sue condizioni generali, che rimangono sempre piuttosto gravi. L’ex pilota ed attuale boss del team omonimo in MotoGP rimane attaccato al respiratore ed è spesso in stato di incoscienza. Ma quando è sveglio, traspare tutta la sua combattività. Di seguito il comunicato integrale.

Sempre gravi le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Le parole del Dottor Nicola Cilloni oggi: “Le condizioni generali di Fausto sono purtroppo ancora gravi. I polmoni colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione riescono a dare ossigeno al sangue solo ed aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. È ancora necessario mantenere addormentato quasi sempre Fausto per permettere al ventilatore meccanico di funzionare correttamente. Quando periodicamente viene svegliato, è cosciente e combattivo.”

Foto: Facebook