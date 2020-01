Fabio Quartararo nel team factory Yamaha? Sembra ormai prossimo l'annuncio dell'arrivo del pilota francese accanto a Viñales, fresco di rinnovo.

Siamo appena a gennaio, ma il mercato piloti per le prossime stagioni è iniziato. Maverick Viñales ha rinnovato per altri due anni con Yamaha, ora manca il nome del compagno di squadra. I due papabili sono Valentino Rossi e Fabio Quartararo, ma sembra che la casa dei tre diapason abbia già deciso. Ormai sembra prossimo l’annuncio del miglior rookie 2019, che l’anno prossimo quindi approderebbe nel team ufficiale accanto allo spagnolo.

Secondo quanto riportato da Motorsport, Yamaha avrebbe bruciato i tempi, soprattutto per l’interesse dimostrato da altre case verso il francese. Parliamo di Ducati e Suzuki, che avevano puntato anche il pilota di Figueres prima dell’annuncio del rinnovo. La casa dei tre diapason così blinderebbe anche Quartararo, autore all’esordio di una stagione MotoGP da ricordare, marcata da sette podi e sei pole position.

Una mossa che mette in difficoltà non solo le altre marche, ma anche Valentino Rossi. Due le scelte che si profilano all’orizzonte per il 41enne pilota di Tavullia: un posto nel team satellite, oppure il ritiro. Si attende poi anche di capire cosa succederà con Jorge Lorenzo, dato in arrivo come collaudatore per la casa dei tre diapason. L’accordo con il maiorchino, ritiratosi a fine 2019, ancora si fa attendere.