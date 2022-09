MotoGP Fabio Quartararo che jella, dopo il botto cade anche dallo scooter

Il massimo nelle libere, una sudata P6 in qualifica, una domenica nera. Fabio Quartararo chiude con uno zero molto pesante, purtroppo non per colpa sua ma per uno sfortunato incidente di gara (video in basso), come l’hanno valutato sia lui che Marc Marquez, dopo appena tre curve. Un botto da brividi contro la Honda #93 già in difficoltà, fortunatamente senza gravi conseguenze. Stesso discorso per il secondo incidente col marshall che lo stava riportando al box in scooter! Quartararo se l’è cavata solo con escoriazioni sul petto, riportate esclusivamente nella caduta in pista, quando gli si è aperta anche la tuta. Chiaramente la delusione c’è, ma dopotutto è andata bene, anche riguardo la gara delle Ducati. Qui le highlights del GP

Quartararo, doppia caduta

“Avevamo il passo per fare una bella gara, non mi ero mai sentito così bene su questa pista.” Ma come detto, è stata una corsa durata appena tre curve. In quel punto Marc Marquez ha perso il controllo del posteriore della sua RC-V e Fabio Quartararo subito dietro non ha potuto fare nulla per evitarlo. Nella carambola il campione in carica ha rischiato di venire investito, oltre che dagli altri piloti bravi a schivarlo, pure dalla sua stessa M1. In seguito uno dei commissari subito accorsi lo stava riportando al box in scooter. Ecco però l’imprevisto, ovvero un incidente con un altro scooter! “Eravamo abbastanza veloci, ma per fortuna non mi ero tolto il casco” ha raccontato Quartararo, come riportano i colleghi di Paddock-GP. “Io non mi sono fatto nient’altro, il marshall credo sia un po’ dolorante.” Oltre alla delusione quindi nulla di rotto ed è certo un sollievo, visto che il prossimo GP è tra appena sette giorni! La battaglia mondiale è entrata nel vivo da un pezzo e Quartararo, nonostante tutto, continua a comandare la classifica generale.

Le conseguenze dell’incidente

Un “aiuto inaspettato”

“Sono molto contento per Enea.” Il sorrisetto di Quartararo dice molte cose. Ad Aragon infatti Bastianini non ha pensato a nient’altro che alla vittoria, la quarta nel suo secondo anno MotoGP. Beffando così il futuro compagno di box Pecco Bagnaia, che non si mostra per nulla deluso né arrabbiato. Anzi, già in precedenza aveva storto il naso alle parole ‘gioco di squadra’, determinato a farcela con le proprie forze. In questo modo però il piemontese si ferma a -10 punti, già qualcosina in più per Fabio Quartararo, ormai riagganciato sia dal #63 che da Aleix Espargaro ora a -17. Ci sono altri cinque GP per contenere l’assalto dei rivali, sperando di evitare altri episodi sfortunati… “Abbiamo perso tantissimi punti, ma lavorerò per essere al 100% in Giappone. Puntiamo alla vittoria.” La determinazione di Quartararo non cambia, puntando magari sull’elemento sorpresa, visto che nessuno ha più visto Motegi dal 2019. Senza dimenticare l’allerta tifone per i prossimi giorni. “Spero di correre, la pista mi piace e penso possa essere un buon circuito per noi.” La sfida è già rilanciata.

Foto: Monster Yamaha