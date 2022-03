MotoGP, Espargarò rimbrotta Marquez: “Mi ha colpito, non può uscire così”

La punta di diamante dell’Aprilia Aleix Espargarò ha centrato una buona top-10 al termine del Gran Premio di Mandalika di MotoGP, sempre alle prese con i rischi di lottare al centro del gruppo e con un asfalto inzuppato d’acqua specialmente nella prima parte di gara. 9° posto finale a oltre mezzo minuto dal vincitore Miguel Oliveira, a complicare la domenica un contatto con Alex Marquez al primo giro.

Contatto Alex-Aleix al primo giro

Il week-end in Indonesia sarà ricordato anche per le bagarre in pista. Non solo quella tra Jack Miller e Fabio Quartararo, ma anche quella fra Aleix Espargarò e Alex Marquez. “Mi ha colpito da dietro nel primo giro e sono retrocesso in ultima posizione – racconta il pilota di Granollers -. Negli ultimi 6-7 giri ho provato a passare e giro dopo giro sono riuscito a risalire, finendo tra i primi dieci. Non posso essere completamente soddisfatto, perché è stato un weekend difficile, ma in una gara difficile come questa essere ultimo alla fine del primo giro e finire 9° è un buon risultato“.

Le sensazioni con l’Aprilia RS-GP si riconfermano soddisfacenti, anche sul bagnato. Ma il risultato resta inficiato da quel piccolo incidente con il rivale della LCR Honda. “Alex Marquez mi ha colpito e mi ha portato fuori pista. Non capisco, poi si è scusato, ma non capisco. Con scarsa visibilità, perché non si vedeva niente per via del fango… Non puoi uscire così“.

Punti importanti per la classifica MotoGP

Non si è mai perso d’animo il maggiore dei fratelli Espargarò, anche dalle retrovie ha trovato la giusta strada per compiere sorpassi e portare a casa altri punti preziosi dopo il 4° posto in Qatar. “Ero praticamente ultimo, piano piano ho scalato, è vero che ho non ha mai avuto una grande velocità, ma era abbastanza per superare dieci piloti. Ne ho superati tanti in questa gara bagnata”.

Nella giornata delle qualifiche Aleix Espargarò ha lamentato problemi con la carcassa Michelin del 2018, una voce critica riecheggiata anche da suo fratello Pol in sella alla Honda. La pioggia sembra aver livellato l’anomalia gomme, anche se c’è stato poco tempo per calibrare al meglio il setting da bagnato durante il week-end a Mandalika. “Alla fine sono 9°. Non posso ritenermi soddisfatto, ma in una domenica complicata, in condizioni di bagnato va bene“.