Aleix Espargarò vola a Sepang per il primo test MotoGP 2022. Parla di Andrea Dovizioso, dell'ex collega Andrea Iannone e dei figli Max e Mia.

Il pilota Aprilia Aleix Espargaró va alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP. Correrà la sua 13esima stagione in classe regina, la sesta in sella all’Aprilia RS-GP con cui ha ottenuto un podio nel 2020. All’età di 32 anni è il secondo pilota più anziano in griglia dopo Andrea Dovizioso. Proprio con il forlivese ha lavorato per un breve periodo nel 2021, quando il forlivese ha svolto alcuni test privati. Poi la sua scelta di firmare con il team satellite Yamaha e non con la Casa di Noale. “Sarebbe stato bello averlo come compagno di squadra. Ma ha firmato altrove e su questo preferirei non dire nulla“.

Dovizioso l’idolo di Aleix

Il maggiore dei fratelli Espargarò ha visto passare tanti colleghi nel box Aprilia. Da Sam Lowes a Scott Redding, da Bradley Smith ad Andrea Iannone, da Lorenzo Savadori fino al neo arrivato Maverick Vinales. Ma il suo sogno irrealizzato era di poter condividere il garage con Andrea Dovizioso. “E’ un pilota per il quale ho sempre avuto molto rispetto. Ho sempre detto che Dovi è il mio idolo. Non ha ottenuto tante vittorie come Marc Marquez o Valentino Rossi, ma ammiro il modo in cui lavora e il modo in cui comprende le gare. È sempre al limite con il suo materiale e fa pochissimi errori“.

Per questo motivo fra i due Andrea, Iannone e Dovizioso, preferirebbe quest’ultimo. “Sceglierei il Dovi, perché ho già lavorato con Iannone e purtroppo può non tornare in questo momento“. Scegliere tra due piloti è facile, non altrettanto per i suoi due gemelli Max e Mia… “Impossibile! La cosa migliore è averli entrambi, sono molto fortunato ad avere un maschio e una femmina perché è come il giorno e la notte. Sono completamente diversi – rivela a Speedweek.com – e siamo molto felici di averli entrambi con noi“. Anche per loro ha deciso che firmerà l’ultimo contratto con Aprilia, prima di appendere il casco al chiodo e dedicarsi alla sua famiglia a tempo pieno.