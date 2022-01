Yamaha contraria alla nuova Supersport: minaccia di ritiro!

Il gran capo di Yamaha Europe, Eric De Seynes, tuona: "La sfida Supersport fra moto con 50% di differenza di cilindrata non ha senso e alzerà i costi. Nel 2023 non avalleremo regole incomprensibili"

La Supersport del futuro non piace alla Yamaha. Per bocca di Eric Seynes, potentissimo capo di Yamaha Europa da cui dipende l’impegno nelle derivate di serie arriva una polemica bocciatura delle nuove regole che aprono le porte a moto di cilindrata ben superiore a 600cc, che per tradizione è stato il riferimento delle medie cilindrate. L’arrivo della Ducati 955 V2 fa discutere, perchè il rischio che non ci sia modo di bilanciare “ufficio” moto di cubature così diverse è palpabile. De Seynes è chiaro: quest’anno ormai il boccone amaro andrà mangiato per forza, ma nel 2023 se le cose non cambiano la Yamaha mollerà.

Eppure Yamaha viene da un 2021 trionfale…

“Sì, estremamente soddisfatto” si compiace De Seynes. “L’elenco dei nostri successi è incredibile, anche a livello Mondiale: abbiamo vinto il titolo MX2 nel Motocross con Maxime Renaux, la Supersport 600 con Dominique Aegerter, la Superbike on Toprak Razgatioglu, l’ Endurance e ovviamente MotoGP con Fabio Quartararo. Quello che mi fa davvero piacere è che tutte queste vittorie siano state ottenute ai massimi livelli, ma anche nei campionati nazionali, alcuni dei quali illustri come la MX negli Stati Uniti con Dylan Ferrandis, il BSB con Tarran MacKenzie o l’All Japan Superbike con Katsuyuki Nakasuga”.

Qual è il successo più significativo?

“Il mondiale Endruance è davvero la somma della qualità dei risultati ottenuti con il Viltais VRD, lo YART e la Moto Ain. Mi piace molto il principio di questa vittoria collettiva perché illustra perfettamente la nostra strategia, che ho avviato io e si basa sui nostri team di supporto. Questa strategia vale oggi per Supersport, Superbike ed Endurance. Quindi questo titolo, ma anche gli altri, mi rende profondamente felice perché so che è il frutto di un lavoro approfondito, costruito per diversi stagioni e che vede i suoi risultati registrarsi a lungo termine”.

Quindi tutto bene?

“No, perchè si profila un grave problema la Supersport 600. La voce di una modifica normativa circola da diversi mesi e sembra confermata, mentre siamo a tre mesi dall’inizio della stagione. Mi oppongo infatti a questa modifica normativa che la Dorna vuole introdurre, perché la sua realizzazione non mi sembra in linea con l’obiettivo dichiarato, che è quello di aumentare il numero dei marchi presenti in questo campionato. Sì, la nostra Yamaha è una buona moto ma non è poi così superiore alle altre… Quando si vedono le prestazioni della Kawasaki o della MV Agusta a fine stagione, dire che non ci sia lotta è un pò forzato. Ma perché la Yamaha vince ovunque? È solo perché costruiamo quelle vittorie supportando lo sport. Abbiamo una vera e propria politica di crescita sportiva attraverso i campionati nazionali, la categoria 300 e la nostra Coppa Europa R3, crediamo nella categoria supportando diversi team indipendenti, siamo coinvolti nei campionati nazionali, i nostri concessionari affiancano i piloti nell’accesso ai campionati, ecc. Abbiamo un progetto reale, cerchiamo di sostenere i giovani e di valorizzare la Supersport, convinti che sia in grado di fungere da trampolino di lancio per i giovani piloti, fino al livello più alto”.

Gli esempi non mancano

“Lo dimostrano piloti come Andrea Locatelli o Manuel Gonzalez che, dopo essersi distinto in WSS300 e WSS60, all’età di 19 anni farà parte dal team VR46 Moto2. Nell’endurance e nella Supersport 600 non abbiamo una squadra ufficiale da molto tempo: abbiamo squadre di supporto. Ciò significa che diamo ai team che guidano Yamaha l’accesso a parti di sviluppo, supporto sul campo e bonus finanziari basati sui risultati di gare e campionati. Alla fine, ricevi in ​​base al tuo successo e tutte le squadre sono allineate su questo stesso principio GMT, da Ten Kate a Evan Bros o Kallio. Abbiamo messo in atto tutto questo sistema per incoraggiare lo sport, favorire la sinergia con i campionati nazionali, incoraggiare le squadre ed essere virtuose nello stanziamento dei nostri aiuti economici. Il risultato è avere squadre più strutturate e supportate, più Yamaha al via, più Yamaha che vincon. E’ frutto di uno sforzo sportivo più che di un vantaggio tecnico ben preciso. Così la Dorna vuole portare una soluzione normativa e tecnica ad un problema che non è… mi dispiace ma se andate negli Stati Uniti vedete la Suzuki 600 che vince: perché la Suzuki non lancia ancora la sua 600 nella campionato Mondiale? Perché Honda non arriva con la sua CBR600? La moto esiste e tutti sono d’accordo sul fatto che funzionerebbe bene!

Perchè le nuove regole non piacciono a Yamaha?

“Invece di incoraggiare questo ampliamento del campo sulla base di normative stabili e affidabili, stiamo creando un clima tossico, per giustificare che una moto di 955cc possa confrontarsi con una 598cc. Nessuna categoria può essere sportivamente equa con una differenza di cilindrata del 50% tra le moto. Nei Gran Premi il regolatore dell’equità tra marchi e tra piloti è sempre stata la cilindrata, che è stata riconosciuta come il criterio più universale per portare equilibrio nello sviluppo delle motociclette e questo principio rischia di essere completamente ignorato. Se contesto questa bozza di regolamento, non è perché Yamaha vuole vincere tutto, è semplicemente perché sportivamente non vedo alcun vantaggio per i nostri giovani piloti, per le squadre e per lo sport in quanto tale”.

Che rischi intravede?

“Ci sarà un’esplosione di costi legati al prezzo delle nuove moto stradali: +50% rispetto all’attuale plateau. Saliranno anche i costi di preparazione perché ci si parla di un peso minimo unico per tutte le marche, mentre i modelli stradali pesano all’origine da 10 a 15 kg in più rispetto agli altri. Sappiamo tutti che la riduzione del peso è denaro. L’equilibrio delle prestazioni tra le moto sarebbe assicurato da un algoritmo sviluppato dalla Dorna e di cui non conosciamo i valori, a tre mesi dalla prima gara. Infine, e per me questo è molto importante, romperemo la sinergia con i campionati nazionali, altrimenti le federazioni nazionali dovranno attenersi a questo regolamento non essendo in grado di controllare la conformità delle moto con questo algoritmo (di cui solo Dorna dispone, ndr). L’innalzamento dei costi rischia di mandare la Supersport in gravissima crisi.”

Quali prospettive ci sono?

“C’è il rischio reale di veder diminuire il numero dei piloti in griglia. Tra cinque anni la qualità dei piloti sarà meno buona, e ci sentiremo dire “ah ma i piloti Supersport, non possiamo portarli in Moto2 , perché non conosciamo il loro livello”. Cambiare significa finire fuori carreggiata. Yamaha sostiene da cinque anni il campione del mondo 600 cercando di portarlo ai massimi livelli. Lo abbiamo fatto con Sandro Cortese, lo abbiamo fatto con Andrea Locatelli, non potevamo farlo con Randy Krummenacher perché aveva firmato con MV Agusta. Nel caso di Dominique Aegerter, purtroppo i posti sono stati presi e alla fine si è accontentato di rinnovare con Ten Kate: quindi tutti sono rimasti contenti. Quindi il sistema funziona. Quindi perché cambiare le regole di una categoria le cui griglie sono piene, le cui richieste di wild card sono al massimo, i cui campionati nazionali hanno ripreso vigore e la cui promozione funziona visto che i migliori piloti under 20 accedono alla Moto2? Cosa andiamo a pasticciare?”

Che ripercussioni ci saranno per Yamaha 2022?

“Quando abbiamo sviluppato la R6, lo abbiamo fatto nel quadro del regolamento sportivo stabilito dalla FIM! Non vedo perché di colpo il regolamento si debba adeguare a modelli che non hanno mai cercato di rispettare il regolamento sportivo. Stiamo facendo il processo a ritroso ora, e trovo che non sia né corretto né equo e inoltre rischia di prosciugare rapidamente la griglia di partenza a causa di un’inevitabile inflazione dei costi. Questo, in un momento in cui dobbiamo adattarci a un’evidente difficoltà per le squadre a trovare i propri budget.”

Ma non siete stati interpellati da Dorna e FIM?

“C’è qualcosa che mi ha estremamente sconvolto. Nell’introduzione a queste nuove regole, si dice che l’obiettivo del Campionato Mondiale Supersport è “migliorare la competizione tra i diversi concetti di moto”. Per me, questa stessa definizione non risponde all’obiettivo primario di questo campionato che dovrebbe essere, per me, quello di “consentire ai piloti di acquisire la migliore esperienza internazionale possibile per portarli ai vertici del motociclismo: WSBK o Moto 2. Consenti alle squadre di accedere a un campionato del mondo con risorse finanziarie e umane ragionevoli. Consenti ai produttori di promuovere la propria immagine nelle competizioni attraverso modelli sportivi di produzione”. Dallo scorso ottobre ho scritto due volte a Jorge Viegas (Presidente FIM) e Carmelo Ezpeleta (Presidente Dorna Sports) esprimendo tutte le mie riserve su questo sviluppo normativo e chiedendo loro di rinviare di almeno un anno una tale trasformazione che mi sembra ancora molto immaturo. Ho avuto delle gentili risposte, ma non ostacolano in alcun modo la realizzazione di questo progetto. »

Perchè Dorna vuole cambiare la Supersport?

“Tocca alla Dorna spiegarlo, ma so che mi sto interrogando e continuo a discutere su quello che abbiamo costruito, perché conosco i soldi investiti e gli sforzi fatti per costruirlo in modo etico che funzioni, non solo per noi Yamaha, ma per lo sport”.

Come interpreta la mancata risposta delle autorità?

“Non mi concentro su questo. Sono andato a trovare Carmelo a Portimao e stiamo parlando. Ho ottimi rapporti con Dorna, come con la FIM, e rispetto tutto il lavoro che fanno. Sto solo dicendo che a un certo punto dobbiamo essere tutti allineati e coinvolti. Non posso incolpare la Dorna in quanto tale. Come loro, vorrei che ci fossero più costruttori coinvolti! All’ultimo incontro tecnico che c’è stato tra i produttori e la Dorna per continuare ad andare avanti sulla bozza di questo regolamento, c’era solo un altro produttore oltre a noi! Tutti gli altri non c’erano! Quindi, a un certo punto, lo fanno con quelli che sono lì. Quindi sono molto seccato perché ho l’impressione che alla fine siamo un po’ soli in questa battaglia. Non sta a me giudicare i concorrenti, penso che tutte le ragioni di questo complicato regolamento siano il risultato di una mancanza di chiarezza e di motivazione reciproca”.

Adesso che succede?

“Non voglio fare più polemiche del necessario, su un regolamento che ancora non è stato ufficialmente emanato. Dico solo che mi sembra irragionevole applicare questo regolamento nello stato per il 2022 . La mia posizione è che siamo di fronte a un importante cambiamento normativo che, forse, potrebbe essere positivo per avere più marche in pista, ma che oggi non ha dato alcuna garanzia che ci saranno più costruttori sulla griglia di partenza. Penso che dobbiamo semplicemente darci tempo, capire l’intenzione di base che non può essere esclusivamente quella di promuovere diversi concetti di motociclette, perché questo non è un problema rispettabile a livello di campionato del mondo, e da lì essere tutti intorno ad un tavolo per definire un’evoluzione normativa che sia tecnicamente equa e che non si basi su un algoritmo di cui solo una persona avrà le chiavi”.

Qundi Yamaha ci sarà o no?

“Per me la sfida non è fare queste guerre, ma costruire insieme il futuro dello sport. E non è una novità (ride). Ovviamente nel 2022 ci saremo, ma non vedo come la Yamaha possa in futuro avallare un campionato il cui regolamento tecnico e le cui problematiche sportive le sembrerebbero incomprensibili”.