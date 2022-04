MotoGP, Enea Bastianini vola ad Austin: “L’obiettivo è il solito”

La prima giornata di prove libere MotoGP ad Austin si chiude con Enea Bastianini 4° a tre decimi dal best lap del compagno di marca Johann Zarco. Dopo la vittoria di Losail, l’11° posto a Mandalika e il 10° a Termas de Rio Hondo, il pilota romagnolo è terzo in classifica iridata e nel week-end vuole provare a riavvicinarsi alla vetta. L’obiettivo è chiudere questo fine settimana tra i primi cinque, ma il podio non è impossibile al campione romagnolo. Al termine delle FP2 piazza il suo miglior crono in 2’02″884.

Bastianini nelle zone di vertice

La Ducati Desmosedici GP ha dimostrato di avere le carte in regole per brillare sul Circuit of the Americas, con le due Rosse factory di Zarco e Miller al comando del day-1. Ma il ‘Bestia’ non è da meno con la GP21 e sembra aver ritrovato l’ottima intesa con la moto, andata in parte perduta durante l’ultimo Gran Premio in Argentina. “Sono contento, ho ritrovato il feeling che avevo a inizio anno, che mi è mancato un po’ in Argentina. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, siamo abbastanza competitivi anche sul giro secco. Domani sicuramente avremo una buona base anche se dobbiamo limare qualcosa in frenata e nelle curve ad ampio raggio, però siamo abbastanza bilanciati. La pole position non lo so, ma possiamo fare meglio. Il T4 è uno dei nostri punti forti, bene anche per la gara“.

Su un tracciato riasfaltato di recente il grip è piuttosto elevato, grazie anche a temperature non troppo elevate. Nella giornata di sabato Enea Bastianini andrà alla ricerca della miglior strategia gomme per la gara: all’anteriore le idee sembrano chiare, meno al posteriore. “Ancora dobbiamo scegliere le mescole. Sul davanti mi sono trovato bene con la hard, anche nel time attack, vediamo se possiamo usarla anche domani. Con la media sono riuscito ad essere veloce, ma la soft devo ancora portarla avanti, domani cercheremo di capire come sfruttarla al massimo. L’obiettivo è il solito…“.