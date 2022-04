Moto3 Austin, Prove 2: missile Dennis Foggia, Andrea Migno 2°

Grand’Italia anche nella seconda sessione di libere Moto3 del venerdì. Stavolta però è Dennis Foggia a dettare il passo, stampando il miglior crono di giornata davanti ad Andrea Migno, ottimo terzo posto del rookie Daniel Holgado. Brutto incidente invece per Alberto Surra, portato poi al Centro Medico per controlli. Ecco com’è andata la seconda sessione e la top 14 provvisoria.

Si riparte dalle prime prove libere con Andrea Migno e Dennis Foggia in testa. Non comincia benissimo la sessione di Carlos Tatay, presto protagonista di un highside alla curva 18 senza conseguenze. Guevara intanto diventa presto uno dei primi a limare quanto fatto nelle FP1, inserendosi tra i due italiani in classifica combinata, mentre continuano i problemi per Alberto Surra. Stavolta ecco un violento highside alla curva 11, il pilota Snipers appare molto dolorante e viene evacuato in barella.

Tempi piuttosto stabili per parecchio tempo in questa seconda sessione, dobbiamo aspettare gli ultimi minuti per avere qualche cambio importante. Come Dennis Foggia passato in vetta alla classifica combinata, superando il connazionale in Snipers, con molti altri però lanciati all’attacco. Ma non è possibile scalzare il pilota Leopard, che anzi lima ancora il suo miglior crono consolidando la prima posizione. Segue Andrea Migno, terza piazza per il rookie Daniel Holgado.

