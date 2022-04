Moto3 Austin, Prove 1: scatto Italia con Andrea Migno e Dennis Foggia

Doppietta italiana per aprire il primo turno di prove libere della categoria Moto3. Al comando c’è Andrea Migno, determinato a riscattarsi dopo il doppio zero degli ultimi due GP, ma dietro di lui c’è il connazionale Dennis Foggia. Un 1-2 tricolore per cominciare al Circuit of the Americas, mentre in terza piazza c’è un ottimo Carlos Tatay, in evidenza sul finale. L’attuale leader Sergio García inizia un pochino più indietro, 9° in questa prima sessione del venerdì. Vediamo com’è andata.

Prove Libere 1

Ancora assente John McPhee, ma David Salvador ha l’occasione di realizzare il suo debutto stagionale con i colori del Max Racing Team. Unica novità per la griglia Moto3, categoria al via per ultima in questo fine settimana ad Austin. Frecce spagnole subito in evidenza, ma anche Migno e Foggia ci mettono poco a farsi vedere nelle zone alte. Öncü invece rimane fermo a lungo ai box per un guaio meccanico alla sua KTM, qualcosa già accusato durante il GP in Argentina e ripresentatosi in queste prime libere americane. Come sempre, dobbiamo attendere i minuti finali per l’ultimo assalto e quindi la classifica definitiva. Comanda Andrea Migno, autore di un turno solido, va peggio invece al compagno di box Alberto Surra, a terra alla curva 18 proprio sul finale. Stesso discorso anche per Elia Bartolini, ma alla curva 2.

La classifica

Foto: motogp.com