Moto3: ad Austin c’è David Salvador, McPhee ancora assente

Il Max Racing Team deve rinunciare a John McPhee anche per il Gran Premio delle Americhe. Ma ci saranno comunque due Husqvarna in azione al Circuit of the Americas. Accanto ad Ayumu Sasaki correrà David Salvador, al debutto stagionale nel Mondiale Moto3. Ma non all’esordio assoluto, visto che ha già disputato il doppio round austriaco l’anno scorso al posto di Surra.

“Sfortunatamente dobbiamo annunciare l’assenza di John anche per il GP delle Americhe” si legge nella nota pubblicata dalla squadra. “Il recupero continua al meglio e la frattura si è risolta, ma serve ancora tempo per la completa guarigione.” Ci si aspetta il ritorno del pilota scozzese in Portogallo, ma nel frattempo ecco che il pilota classe 2003 di Madrid avrà un’occasione quest’anno.

Il debutto ‘in grande’ arriva in ETC nel 2018. Nei due anni successivi lo troviamo al via sia nel CEV Moto3 che in Red Bull Rookies Cup, mentre nel 2021 l’abbiamo visto solo nel Mondialino. I suoi modelli sono Marc Márquez, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, dei quali sogna di seguire le orme. In questo 2022 sarà ancora nel CEV Moto3, ora diventato JuniorGP, con la Husqvarna del team Laglisse.