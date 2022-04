MotoGP Austin, Prove 2: 1-2 Ducati con Johann Zarco al top

Ducati in vetta nella seconda sessione di prove libere MotoGP, con tempi che valgono le prime caselle nella classifica combinata. Johann Zarco in particolare, lanciato verso il riscatto dopo lo zero in Argentina, piazza il best lap del venerdì ad Austin, seguito dal compagno di marca Jack Miller. Terza piazza per Fabio Quartararo, unico pilota Yamaha presente in top ten, così come Marc Márquez 6° è al momento il solo pilota Honda provvisoriamente in Q2. Ecco com’è andato l’ultimo turno del venerdì ad Austin.

Si riparte da quanto fatto nella prima sessione, con Alex Rins in vetta di un soffio su Maverick Viñales. Ora si riparte, può essere già un turno determinante per decidere la top 10 direttamente in Q2. Sono i ragazzi Ducati a dettare subito il passo, in particolare Miller volato al comando con Bastianini e Bagnaia a ruota, già al di sotto dei riferimenti delle prime prove libere. Un terzetto però che dura poco, arrivano tanti altri piloti a dire la loro, come il duo Aprilia, Zarco o il leader delle FP1 Rins, mentre KTM e Honda appaiono piuttosto in difficoltà in questo secondo turno. Ma ecco l’assalto finale, con Johann Zarco lanciato ed infine al comando della classifica sia delle FP2 che combinata. Jack Miller completa la doppietta Ducati a due decimi, terzo è Fabio Quartararo. Domani saranno delle FP3 intense per chi è rimasto fuori dalla top ten…

Foto: motogp.com