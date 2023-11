Enea Bastianini è ritornato alla vittoria in Malesia a distanza di quattordici dall’ultimo successo ad Aragon nel settembre 2022. Da allora ha subito due infortuni che l’hanno costretto a restare fuori per sette Gran Premi in questa stagione MotoGP, rovinando il suo esordio nel team Ducati factory. E quasi rischiando di restarne fuori (anticipatamente) in caso di vittoria iridata da parte dell’eterno collega e rivale Jorge Martin.

La svolta della Malesia

Il trionfo a Sepang è arrivato nel momento più complicato della sua carriera, dopo 23 gare di astinenza a quando le voci sul suo conto iniziavano a farsi fastidiose. Enea Bastianini ha ripreso ad avere fiducia nella Desmosedici, insieme al suo capotecnico Marco Rigamonti ha trovato le giuste soluzioni per ottimizzare il setting della Ducati GP23, come il freno posteriore a pollice. “C’era sulla GP21, ma non avendolo mai usato, lo abbiamo tolto – spiega il 25enne romagnolo a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Poi guardando i dati abbiamo capito che con questa moto sarebbe stato meglio averlo. E ho subito avuto una bella sensazione“.

La condizione fisica del ‘Bestia’ non è ancora ottimale anche a distanza di mesi. A Portimao ha rimediato la frattura della scapola destra, a Barcellona si è fratturato malleolo e mano sinistri. L’inverno servirà a riprendersi completamente dagli ultimi acciacchi e giocarsi una fetta importante di futuro nel prossimo campionato MotoGP. Quasi certa la sua permanenza nella squadra ufficiale, l’eventuale vittoria mondiale di Francesco Bagnaia spazzerebbe via ogni dubbio. Anche per questo i due hanno fatto squadra nel weekend malese e ci riproveranno nei prossimi appuntamenti in Qatar e Valencia. “Se un giorno ci si giocherà qualcosa sarà diverso, ma sarà bello. Mi piacerebbe molto una battaglia in casa“.

Bastianini e la sella ‘factory’

I rumors sulla sua possibile retrocessione in Pramac per la prossima annata MotoGP hanno comunque dato un certo fastidio. Colpa forse di alcuni manager di Borgo Panigale che hanno appoggiato, piuttosto che smentire, le voci che circolavano nel paddock. Di recente Davide Tardozzi ha ricordato che i vertici aziendali sono liberi di prendere le proprie decisioni e che i piloti ufficiali hanno un contratto diretto con la Casa… “Secondo me non sono discorsi messi in piedi da Ducati. Io ne sto fuori, sono tranquillo“, conclude mestamente Enea Bastianini. “Per adesso mi trovo bene dove sono e non penso ad altro“. In ballo ci sono soprattutto i contratti con gli sponsor, come ricorda il manager Carlo Pernat. Motivo per cui la vittoria iridata di Pecco Bagnaia aiuterebbe ad archiviare ogni voce.

