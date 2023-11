MotoGP, scambio Bastianini-Martin. Tardozzi: “Decidiamo noi”

In casa Ducati si è creato un certo scompiglio quando il direttore sportivo Paolo Ciabatti non ha escluso che Jorge Martin possa prendere il posto di Enea Bastianini nel team factory già dalla prossima stagione MotoGP. In caso di vittoria iridata del madrileno sarebbe difficile mantenere il campione del mondo nella squadra satellite Pramac, ma ci sono dei contratti da rispettare.

Martin nel team factory?

Il manager della Ducati scaglia un fulmine a ciel sereno durante il Gran Premio della Malesia, nel pieno della sfida mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Per ironia della sorte, a salire sul gradino più alto del podio di Sepang è Bastianini. “Come tutti sanno, abbiamo confermato Enea nel team ufficiale alla fine di agosto“, ha detto Paolo Ciabatti a MotoGP.com. “È vero, con l’attuale livello di prestazione di Martin è una realtà che dovremmo considerare. Ma ovviamente nessuna decisione è stata presa, ma vediamo. Non possiamo ignorare questo livello di prestazione [di Martin]…”.

Coincidenza o no, Enea Bastianini, in questa stagione rimasto in ombra per due infortuni, ha poi regalato la sua miglior prestazione stagionale con i colori Ducati factory. Il pilota romagnolo ha seguito il compagno di box Francesco Bagnaia nella Sprint, cercando di non azzardare il sorpasso nel finale e accontentandosi del 4° posto. Poi ha vinto brillantemente il Gran Premio della Malesia, mettendo un po’ a tacere le voci sul suo futuro, blindato da un contratto con i colori ufficiali anche per la prossima stagione MotoGP.

La parole del team manager

Davide Tardozzi prova a fare chiarezza su TNT Sports, senza escludere l’ipotesi Martin in veste di pilota factory. “La verità è che i piloti sono della Ducati e hanno contratti con la Ducati. Onestamente, possiamo fare quello che vogliamo. Noi decidiamo le cose, possiamo cambiare le cose, possiamo ricambiare le cose, tutto può succedere. In questo momento non ne parliamo. Non abbiamo mai avuto dubbi su Enea. Ha sofferto per gli infortuni riportati“. In questo weekend, Bagnaia ha provato ad aiutare Bastianini regalandogli la scia nelle prove libere. “Pecco lo ha aiutato. Questo fa un’enorme differenza nell’atteggiamento di Enea“.

Dato che il trasferimento di Martin è una possibilità solo se vincesse il titolo MotoGP, Bastianini si è comportato da uomo squadra e sia in Qatar che a Valencia avrà un incentivo in più per aiutare Bagnaia a vincere il secondo titolo MotoGP. Sono 14 i punti di differenza tra i primi due in classifica e ci sono ancora 74 punti in palio. “Al momento io e Jorge siamo gli unici due contendenti al titolo – ha specificato il leader del Mondiale -. Sarà importante essere davanti e pare che Enea abbia ritrovato le migliori sensazioni. Magari in Qatar potremo lavorare insieme, questo permetterà a entrambi di essere avanti“.

