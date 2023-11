MotoGP, Luca Marini criptico: “Bello essere in questa situazione”

Luca Marini chiude il weekend della Malesia con un 9° posto nella Sprint e una top-10 nella gara domenicale. Vola verso il Qatar con un nuovo contratto (già firmato?) con i colori Honda, spiazzando a grande sorpresa il mercato piloti della MotoGP. Dal test di Valencia in programma fra poco più di due settimane, erediterà la RC213V di Marc Marquez e affronterà una sfida per nulla semplice.

Malesia complicata per il ‘Maro’

Il fratello minore di Valentino Rossi ha faticato sul circuito di Sepang, era quasi 20 secondi dietro al vincitore e compagno di marca Enea Bastianini. Scattato dalla quinta piazza, non è riuscito a mantenere a lungo la posizione in gara e ha dovuto inchinarsi al traguardo al collega della VR46 Academy Franco Morbidelli dopo una lotta serrata. La pessima partenza aveva già fatto presagire una domenica poco propizia: “L’inizio è molto importante. Purtroppo lì ho fatto parecchia impennata. Quando la ruota anteriore ha toccato di nuovo il suolo, ho dovuto spegnere l’acceleratore e tutti mi hanno superato prima della curva 1… Poi la temperatura nella gomma anteriore è aumentata e la moto era difficile da gestire nelle zone di frenata“.

L’accordo con la Honda factory

La grande notizia del weekend malese è l’accordo quasi sancito con Repsol Honda. Manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare entro il Gran Premio del Qatar. Per adesso Luca Marini usa toni criptici, ma non è più un mistero. “A dire il vero la situazione è la stessa di sabato. Non posso dire nulla su questo argomento… Lo dicono tutti i media, ma l’importante è avere titoli che vendano. Va bene, è anche il tuo lavoro, sto facendo il mio lavoro… È una situazione difficile“.

Domenica Valentino Rossi ha pubblicato su Instagram una foto del 2002 con i colori Repsol, alcuni osservatori l’hanno interpretata come un indizio nascosto. L’immagine è stata mostrata a Luca che ha ribattuto ironicamente: “Forse tornerà e guiderà una Honda! Sarebbe interessante. Penso che potrebbe essere veloce“.

Luca e la voglia di cambiamento

Il pilota di Tavullia, alla sua terza stagione in MotoGP, è ottavo in classifica in vista del penultimo round stagionale. Dalla sua parte uno staff tecnico davvero familiare e una moto super competitiva come la Ducati Desmosedici GP23. Eppure, dinanzi ad un’offerta di un team factory, non può tirarsi indietro, nonostante le evidenti problematiche in casa Honda. Il suo manager pare abbia strappato un contratto pluriennale alla squadra di Alberto Puig… “È semplicemente un piacere essere in questa situazione – ammette Luca Marini -. Mi piacerebbe avere la migliore opportunità per la mia carriera, la mia vita e provare a lottare per ottenere i migliori risultati possibili nel prossimo anno e negli anni futuri“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team