MotoGP, Marc Marquez ribatte a Franco Morbidelli: “Lo fanno tutti”

Marc Marquez arranca nelle retrovie in sella alla Honda RC-V con cui correrà gli ultimi Gran Premi, prima del trasferimento in Gresini sulla Ducati Desmosedici. In Malesia ha superato il record negativo di cadute, arrivando 13esimo nella gara domenicale. Non è mancato qualche attrito durante le qualifiche, quando ha seguito la scia di Franco Morbidelli che non ha nascosto una certa rabbia. Il 28 novembre a Valencia sarà finalmente l’ora di voltare pagina con il primo test MotoGP sulla Rossa di Borgo Panigale.

Scintille tra Marquez e Morbidelli

È risaputo che Marc Marquez attira ripetutamente l’ira dei suoi colleghi della con la sua strategia “slipstream”. Franco Morbidelli ha parlato di una mancanza di rispetto durante il Gran Premio di Sepang. Nella Q1 il pilota della Yamaha (in procinto di trasferirsi in Ducati Pramac) è diventato l’ultima vittima dell’otto volte iridato, ormai abituato a sfruttare la scia altrui per ottenere una buone posizione in qualifica. L’italo-brasiliano della VR46 Academy si è rifiutato di stare al gioco del rivale, hanno perso tempo entrambi e alla fine hanno mancato entrambi il passaggio alla Q2.

Anche in questa occasione, il pilota HRC risponde con la solita diplomazia di chi è costretto ad inseguire. “Siamo stati coinvolti in questo gioco, ma questo accade perché siamo due piloti in un momento difficile che non hanno fiducia in se stessi. Lui non ha spinto, io non ho spinto e abbiamo rovinato il nostro fine settimana in qualifica“. Come al solito rispolvera i ricordi del passato, quando erano gli altri a sfruttare la sua scia per ottenere un ottimale tempo sul giro. “Questo è già successo in passato, sta succedendo adesso e continuerà a succedere in futuro“, ha sottolineato Marc Marquez.

Marc e la voglia di riscatto

Nel prossimo campionato MotoGP il #93 potrà contare su un prototipo più competitivo e magari riuscirà a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Spero che mi seguano l’anno prossimo… Ricordo centinaia di volte in cui, ad esempio, Iannone e tanti altri piloti mi hanno seguito. L’ho accettato e ho spinto comunque“. Nelle qualifiche del GP della Malesia anche Francesco Bagnaia ha trainato altri piloti, a cominciare dal compagno di box Enea Bastianini. “Come avete visto. Pecco sabato ha spinto un treno intero. Fa parte del gioco” ha concluso il maggiore dei fratelli Marquez come riportato da Speedweek.com. “La gente può parlare, bla bla bla, ma alla fine lo fanno tutti“.

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE

Foto: HRC_MotoGP