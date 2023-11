Goodyear vende Dunlop: che ripercussioni ci saranno sul CIV ’24?

La multinazionale americana Goodyear ha annunciato ai suoi azionisti la dismissione di alcuni asset ritenuti non più strategici, e fra questi ci potrebbe essere anche Dunlop. Aldilà delle considerazioni di carattere finanziario e industriale, monta una domanda: se la dismissione verrà confermata, che effetto avrà effetto sui programmi sportivi che lo storico marchio anglosassone ha tracciato? Fra questi c’è il forte investimento annunciato nelle scorse settimane nel Campionato Italiano Velocità, la più importante serie nazionale. Dal ’24 Dunlop diventerà fornitore unico di tutte le categorie, assumendo anche un ruolo stategico come partner della Federmoto Italiana nella promozione del CIV.

Riduzione di costi

Richard J. Kramer, presidente e amministratore delegato di Goodyear Tyres and Rubber ha parlato dell’operazione presentandola come “riposizionamento di portafoglio“, cioè nell’ottica di ridurre i costi e quindi il forte indebitamento del gruppo, e di razionalizzare della presenza sui mercati, in particolare quello Europeo. Secondo gli analisti finanziari, l’intenzione del board della società Usa sarebbe rinunciare al marchio Dunlop per puntare sul gioiello di casa, cioè Goodyear stessa. Significa che in un futuro molto prossimo Goodyear potrebbe diventare diretta concorrente di Dunlop.

Un subentro “naturale”

L’AD non ha fornito ulteriori dettagli sulla procedura di dismissione, ma in ambienti finanziari si dà per scontato che Dunlop possa finire sotto il controllo totale della giapponese Sumitomo Rubber Industries, che già adesso è proprietaria del marchio e titolare di alcune delle aree di business della stessa Dunlop. Stiamo parlando infatti di un gruppo industriale che non produce solo pneumatici da auto e moto, ma anche molti altri prodotti derivati dalla gomma.

Le strategie sportive

A breve scadenza è da escludere che ci possano essere cambiamenti nei piani sportivi Dunlop. A fine di questa stagione il brand lascerà il Motomondiale, dove per anni è stato fornitore unico di Moto3 e Moto2, lasciando il testimone a Pirelli. Al tempo stesso però Dunlop aumenterà la propria presenza in specifiche nicchie, come appunto il CIV. L’accordo, su base pluriennale, è frutto di un investimento molto cospicuo: non ci sono cifre ufficiali, ma secondo voci autorevoli si tratterebbe di un impegno complessivo da poco meno di un milione € l’anno. Una somma considerevole per un campionato nazionale. In ottica di medio periodo sarà interessante vedere se questa rivoluzione finanziaria avrà riflessi anche nell’impegno in pista.

