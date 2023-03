MotoGP, Enea Bastianini: “Adesso viene la parte più difficile”

Si comincia a respirare aria di MotoGP, nel weekend ci sarà l’ultimo test Irta preseason sul circuito di Portimao. Ducati partirà da favorita nella prima parte del campionato, la Desmosedici GP23 ha confermato di essere ancora un passo avanti, ma solo dopo la due giorni all’Algarve e i primi round del Mondiale avremo un’idea più chiara dei rapporti di forza.

Bagnaia all’esame di Portimao

Nel backstage del nuovo promo della MotoGP su Sky, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sono i due protagonisti principali. Le previsioni e le speranze dei fan vorrebbero i due connazionali della Ducati contendersi il titolo mondiale 2023, dopo le belle battaglie viste nella passata stagione. Ad oggi prevale un grande spirito di collaborazione nel box di Borgo Panigale, sarà importante condividere dati e sensazioni per scegliere il pacchetto da omologare prima del GP di Portimao. “Abbiamo fatto davvero un buon lavoro, delineato quella che sarà la moto della prossima stagione – ha detto Pecco Bagnaia -. Sono stati dei test positivi, a Portimao perfezioneremo al 100 percento. La preparazione è molto simile a quella dell’anno scorso, in termini di preparazione al test bisognerà studiare tutto al meglio. La Sprint Race sarà qualcosa di diverso e bisognerà arrivare pronti“.

Bastianini e il sogno MotoGP

Reduce da quattro vittorie nella stagione 2022, Enea Bastianini vuole sfruttare al meglio questa grande occasione per ambire al titolo MotoGP. Nei test di Valencia e Sepang ha preso confidenza con la moto factory e il nuovo ambiente tecnico, adesso bisogna sistemare gli ultimi dettagli prima dell’inizio del Mondiale. “Un altro test a Portimao, una settimana dopo ci sarà la gara, non vedo l’ora di iniziare le gare. Durante il primo test in Malesia mi sono trovato subito a mio agio con tutti“, ha commentato il ‘Bestia’. “Sono riuscito anche a collaborare con Pecco, abbiamo instaurato un rapporto per provare a migliorare la moto insieme. Fin qui tutto bene, adesso viene la parte più difficile, devo dimostrare di aver meritato questa occasione“.

Foto: MotoGP.com