MotoGP, ecco il calendario provvisorio per la stagione 2021

Si lavora alacremente per dare forma ad un calendario MotoGP 2021. Abbiamo una prima versione: si comincia il 28 marzo in Qatar, si chiude il 14 novembre a Valencia. Non compare la tappa a Brno, ritornano i circuiti extra europei, ma c’è anche qualche tracciato di riserva in caso in cambiamenti. Chiaramente sarà tutto soggetto alla situazione che stiamo vivendo attualmente, quindi aspettiamoci sempre svariate novità a seguire.

“Cercheremo di tornare alla normalità” ha dichiarato il CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. “Parliamo di una ventina di Gran Premi, ci auguriamo di riuscirci ma molto probabilmente non ci saranno tutti. Certamente ci sono tanti aspetti di cui ancora non siamo certi, per questo abbiamo inserito tre circuiti di riserva. Ma è importante tramettere il messaggio che stiamo cercando di programmare un calendario “normale” per la prossima stagione.”

“Non c’è Brno al momento” ha poi aggiunto. “Sfortunatamente il governo non ha confermato i lavori per noi necessari per lo svolgimento del Gran Premio. Vedremo come si evolverà la situazione, altrimenti ci rivolgeremo ad uno dei tracciati di riserva.” Parla poi anche della possibilità di correre in Russia. “Franco Uncini ha visitato il circuito di Igora Drive, è molto bello. Ma vedremo se sarà il caso di inserirlo in seguito, forse come seconda riserva dopo Portimão.”

“Quest’anno abbiamo lavorato per un giusto compromesso tra le possibilità che avevamo ed il poco tempo a disposizione a causa della pandemia. Non siamo stati in grado di uscire dall’Europa, abbiamo fatto quello che potevamo. Ma siamo fieri di quanto fatto: tutti assieme siamo contenti del risultato ottenuto grazie agli sforzi comuni in quest’annata molto difficile.”

