Si comincia, ecco il tanto atteso calendario MotoGP 2020. Vediamo insieme tutte le date ed i circuiti su cui si correrà in questa complessa stagione.

La stagione 2020 scatta ufficialmente, abbiamo il nuovo calendario del Mondiale MotoGP. Si comincia come previsto il 19 luglio a Jerez per il primo di due Gran Premi consecutivi sul tracciato andaluso. In totale 13 appuntamenti confermati (più altri ancora da valutare) per quella che si rivela una stagione piuttosto complessa. Da valutare in seguito la possibilità di correre o meno con il pubblico sugli spalti. Intanto vediamo nel dettaglio.

Si comincia a Jerez con un doppio round e quindi due nomi differenti (Spagna-Andalucía) per i Gran Premi. Ci si sposta poi in Repubblica Ceca ad agosto, per poi avere altri due appuntamenti al Red Bull Ring (Austria-Stiria). Rimane la tappa nella nostra penisola, quest’anno doppia: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ed il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, entrambi a Misano. C’è poi il round unico in Catalunya, così come quello in Francia, per poi concludere con due appuntamenti ad Aragón ed altri due a Valencia.

Tredici Gran Premi quindi finora stabiliti, che però potrebbero diventare ben di più. Ancora da valutare la possibilità (concreta?) di recuperare gli eventi in America, Argentina, Thailandia e Malesia. Rimane in piedi l’eventualità di correre anche a dicembre, ma bisognerà valutare l’evolversi della situazione e quindi le conseguenti misure messe in atto dai governi dei vari paesi.

Il nuovo calendario 2020