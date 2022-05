MotoGP, Dovizioso senza uscita: “Difficile cambiare questa situazione”

Un’altra sessione di qualifiche da dimenticare per il veterano della MotoGP Andrea Dovizioso, che partirà dalla 20esima posizione in griglia, preceduto da Franco Morbidelli. A Le Mans ancora difficoltà per il duo italiano della Yamaha e una soluzione sembra ancora lontana. Qualche settimana fa il forlivese ha incontrato i dirigenti della Casa per capire le intenzioni, ma non c’è stata una chiara risposta. Evidente che l’attenzione è tutta focalizzata su Fabio Quartararo che è in testa al Mondiale, ogni sviluppo dovrà ottenere il suo ok.

Dovizioso dopo le qualifiche

Nelle FP3 è riuscito a migliorare di sei decimi il suo crono del venerdì, nella Q1 ha limato altri due decimi, ma non basta per tenere il passo con gli altri. “Non possiamo essere contenti. Mi aspettavo di più in termini di velocità e anche di tempo sul giro in qualifica. Siamo in P20, perché la velocità non è sufficiente. Sono sinceramente deluso, mi aspettavo di più qui a Le Mans, ma alla fine questo è il risultato. Quando non puoi guidare questa moto come Fabio (Quartararo), perché le caratteristiche sono piuttosto particolari, questo è ciò che accade. Al momento è difficile per me cambiare le cose“.

Yamaha su misura per Fabio

Difficile e forse impossibile. Medesima situazione in cui si è ritrovato Valentino Rossi, soprattutto nella sua ultima stagione MotoGP, con cui ha condiviso il box per cinque Gran Premi: “Posso solo confermare ciò che diceva“. Questa M1 si adatta bene solo allo stile di Fabio Quartararo, un po’ come accaduto con la Honda RC213V e Marc Marquez fino al 2020. “E’ un’altra conferma di quello che pensavo dall’inizio: la moto è molto buona in alcuni aspetti come ha mostrato Fabio, con cose incredibili, ed è l’unico capace di essere veloce con questa moto adesso. Se non guidi come lui in mezzo alle curve, non puoi essere veloce, perché la moto, con la stessa velocità delle altre, non accelera, per via della trazione“.

Stagione MotoGP da dimenticare

Andrea Dovizioso ci sta provando da 12 week-end a modificare il suo stile di guida, ad andare veloce con una moto che finora non ha apportato alcune modifiche richieste e per lui necessarie. Nell’ultimo test MotoGP a Jerez non è arrivato nulla di nuovo, nei prossimi giorni rivedrà i vertici Yamaha. “Ho provato a cambiare ma senza successo, per questo su tutti i tracciati la distanza dagli altri è molto simile“. L’atmosfera ai box non è delle migliori dopo certe esternazioni di Razlan Razali, che lo ha invitato ad essere pilota piuttosto che ergersi ad ingegnere. La vera impresa sarà arrivare all’ultima gara di Valencia, al di là del risultato.