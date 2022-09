MotoGP di volata in Thailandia, tutti gli orari TV e streaming del GP

Ultimi GP dell’anno quasi senza respiro. Dopo Aragon e Giappone, si completa la tripletta con il ritorno in Thailandia, altra tappa cancellata negli ultimi anni a causa della pandemia. Si riparte da Fabio Quartararo in difficoltà ma capace comunque di allungare visto i disastri dei rivali diretti. In Moto2 continua il testa a testa tra Augusto Fernandez ed Ai Ogura, in Moto3 infine Izan Guevara sta volando con sicurezza verso la corona mondiale. Valori confermati ancora al Chang International Circuit? Pochissimi giorni e lo sapremo. Di seguito tutti gli orari TV e streaming del Gran Premio di Thailandia, la seconda delle quattro alzatacce programmate per i tifosi europei in questo periodo. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili solo in differita sia le qualifiche che le gare.

Gli orari di Sky Sport

Venerdì 30 settembre

4:00-4:50 Moto3 Prove Libere 1

4:55-5:35 Moto2 Prove Libere 1

5:50-6:35 MotoGP Prove Libere 1

8:15-8:55 Moto3 Prove Libere 2

9:10-9:50 Moto2 Prove Libere 2

10:05-10:50 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 1 ottobre

4:00-4:40 Moto3 Prove Libere 3

4:55-5:35 Moto2 Prove Libere 3

5:50-6:35 MotoGP Prove Libere 3

7:35-8:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

8:30-9:10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

9:25-9:55 MotoGP Prove Libere 4

10:05-10:45 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 2 ottobre

5:00-5:10 Moto3 Warm Up

5:20-5:30 Moto2 Warm Up

5:40-6:00 MotoGP Warm Up

7:00 Moto3 Gara

8:20 Moto2 Gara

10:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 ottobre

13:45 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

Domenica 2 ottobre

11:15 Differita Moto3 Gara

12:30 Differita Moto2 Gara

14:15 Differita MotoGP Gara

