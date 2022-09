Fabio Quartararo allunga ma non è sereno: “Non mi sono goduto niente”

In un GP del Giappone piuttosto complesso, Fabio Quartararo può comunque guardare il lato positivo. Un leggero allungo mondiale grazie all’errore di Bagnaia, che nella scivolata l’ha evitato davvero di poco, ed alla sfortuna di Espargaro. Ma il campione MotoGP in carica ha faticato tantissimo in questo ritorno sul tracciato di Motegi, più di quanto lui stesso si aspettasse. Come sempre però, tranne in due GP quest’anno, ha portato a casa ancora una volta il massimo possibile, tenendo quindi a distanza i due diretti rivali. Il GP in Thailandia sarà un’altra grande incognita e ci sono ancora tanti punti in ballo, ma ‘El Diablo’ è pronto a tutto.

Quartararo deluso

“Sì, abbiamo allungato in classifica e bisogna sempre guardare il lato positivo. Ma non mi sono goduto un solo momento di questa gara. Questa è stata la parte frustrante.” Fabio Quartararo parla chiaro ala fine di una delle corse più difficili. Un anno in cui sta difendendo l’iride 2021 con le unghie e con i denti. Spiega poi il maggiore problema, una cosa già vista in altre occasioni. “Non ero assolutamente in grado di superare” ha ammesso Quartararo. “Sono riuscito a passare solamente Marini, ci siamo anche toccati. Con la differenza in accelerazione e tutto, non sono riuscito a fare altro.” Tolti i due zeri, è un ottavo posto che vale tanto. Uno dei suoi ‘peggiori’ risultati stagionali, ma anche se in difficoltà ha portato a casa punti importantissimi.

“Siamo stati fortunati”

S’è accorto subito di Aleix Espargaro nei guai, visto che la sua casella era vuota poco prima del via. Il rischio maggiore però è arrivato all’ultimo giro. Pecco Bagnaia, anche lui protagonista di una gara difficile, gli era ormai a ruota. “Ho sentito il rumore [della caduta], era molto vicino. Siamo stati fortunati, non mi ha toccato.” Dopo questa corsa respira un po’ di più: ha accumulato qualche punticino, fermando il recupero subito nelle gare precedenti. Ma i rivali rimangono comunque vicini: 18 punti per Bagnaia, 25 per Espargaro. Ora mancano 4 GP in programma, possono essere tanti come pochi. “Non cambia niente, noi sappiamo che dobbiamo sempre dare il massimo” ha concluso Quartararo.

Foto: motogp.com