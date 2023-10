Nel GP d’Australia Fabio Di Giannantonio centra il suo primo podio in MotoGP, in un momento molto delicato per il suo futuro professionale. Il pilota della Ducati Gresini ha battuto Brad Binder e Jorge Martin all’ultimo giro conquistando il terzo posto. Una settimana da sogno per l’alfiere romano che sei giorni fa ha ottenuto il quarto posto in Indonesia, anche se resta in forte dubbio la sua permanenza in classe regina per il 2024: “Al momento sono disoccupato” dice un pò sconsolato.

Il primo podio in MotoGP

“Diggia” con la sua Ducati GP22 è balzato al terzo posto dopo 27 giri. La vittoria era a portata di mano visto che il distacco dal vincitore Johann Zarco era di soli 0,477 secondi. Una prestazione attesa da tempo, dopo un esordio non facile in MotoGP nel 2022 e una prima parte del 2023 altrettanto complicata. “Quando sono salito sul podio ero incredibilmente felice. Mi veniva da piangere, anche se non l’ho fatto – confessa Di Giannantonio dopo il GP d’Australia -. Ho sentito dentro di me una gioia davvero profonda”. Un podio che premia anche gli sforzi del Gresini Racing che non ha mai smesso di sostenerlo e crederci. “Come ho sempre detto, lavoriamo tanto per questi momenti e ora finalmente ce l’ho fatta. Sono molto orgoglioso della mia crescita perché quest’anno abbiamo fatto un ottimo lavoro“.

Un posto per il 2024…

Domenica ci riproverà nella Sprint (anticipata per meteo avverso, qui i nuovi orari) e avrà ancora quattro round per guadagnarsi una sella libera in MotoGP per il prossimo anno. I tempi stringono e gli ultimi eccellenti risultati potrebbero non bastare. Al suo posto ci sarà Marc Marquez… “L’ultimo giro è stato davvero pazzesco. Eravamo tutti insieme alla 4, avrei provato a vincere, ma Jorge e Pecco erano in mezzo quindi non volevo rovinare tutto… Ho urlato tanto dopo aver tagliato il traguardo. È stato un momento fantastico. Ma me ne sono reso davvero conto solo quando sono arrivato al parco chiuso e ho potuto festeggiare con la squadra. Farò di tutto per esserci nel 2024“.