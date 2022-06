MotoGP, Danilo Petrucci: un messaggio per l’amico Jack Miller

Danilo Petrucci ha lasciato il campionato MotoGP dopo una stagione poco esaltante in KTM. Al posto suo e di Iker Lecuona i vertici di Mattighofen hanno voluto tentare il tandem Remy Gardner-Raul Fernandez, ma finora non ha ottenuto grandi risultati. Dal prossimo anno a risollevare le sorti della Casa austriaca ci proverà Jack Miller (e forse Pol Espargarò): l’australiano e Petrux condividono un percorso molto simile in classe regina oltre ad una profonda e sincera amicizia.

Petrucci e Miller destini incrociati

Nel 2018 Jack e Danilo si sono ritrovati nello stesso box Pramac, con Miller approdato in Ducati dopo un triennio non troppo entusiasmante con la Honda. Petrucci ha cominciato quella stagione in modo entusiasmante piazzandosi 2° nel GP di Francia e incassando la fiducia dei vertici di Borgo Panigale, che lo hanno scritturato per il team factory dall’anno successivo, al posto di un oneroso Jorge Lorenzo che tardava a fare risultato. Nel 2019 Danilo Petrucci è andato ad affiancare Andrea Dovizioso nella squadra ufficiale, mentre Jack Miller restava in Pramac. Il ternano conquistava un’emozionante vittoria al Mugello e qualche podio alla spicciolata nella prima parte di stagione, per poi spegnersi nel finale di campionato MotoGP.

All’inizio del 2020 era chiaro che Petrucci non avrebbe trovato spazio in Ducati per l’anno successivo, da qui la firma con KTM per un solo anno, per di più nella squadra satellite Tech3… Al suo posto Jack Miller in tandem con il compagno di squadra Pecco Bagnaia, un radicale cambiamento per il team che lascia spazio ai giovani mettendo da parte due veterani. Il 2021 non regala soddisfazioni a Danilo che ancor prima dell’estate intende perfettamente che sarebbe stata la sua ultima annata in MotoGP. L’età, il peso e l’altezza oltre la media influiscono non poco sul mancato feeling con la KTM RC16.

Da Ducati a KTM… e ritorno in Ducati

Il destino vuole che Jack Miller segua le orme di Petrux anche in KTM, visto che dal 2023 farà parte della squadra austriaca. Anche se per lui sembrano esserci tutte le premesse per poter fare bene. Qui infatti troverà due volti noti ai tempi di Ducati: il team manager Francesco Guidotti e il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini. “Alcuni giorni fa, ho inviato a Jack un messaggio dicendo che ora possiamo anche partecipare alla Dakar insieme!“, scherza Danilo Petrucci in un’intervista a Crash.net. “Scherzi a parte sono davvero felice per Jack. Siamo cresciuti insieme in Pramac e poi abbiamo seguito più o meno [la stessa strada]: Pramac, Ducati factory e ora anche KTM. E spero che sarà più fortunato di me. Non è un segreto che tifo per Jack in MotoGP. Mi piacerebbe vederlo vincere, perché è davvero un bravo ragazzo. E penso che farà bene“.

Miller ritroverà due ex figure Ducati che potranno aiutarlo ad accelerare i tempi di ambientazione in KTM: “Guidotti e Sterlacchini sono due persone che mi hanno aiutato durante il mio periodo in Ducati. Sono stato una delle persone che ha cercato di rubarli alla Ducati quando ero in KTM – ammette Petrucci -, purtroppo sono venuti quando stavo partendo! E spero che in KTM possano fare un buon lavoro per Jack nei prossimi anni“. Oggi Petrucci è ritornato a correre per il marchio Ducati nel MotoAmerica, chissà se anche in questo caso Miller seguirà le sue orme in futuro… Ma non prima del 2025!

Foto Instagram @petrux9