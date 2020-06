MotoGP, Danilo Petrucci che beffa! Passerà al team satellite Tech3

Danilo Petrucci passerà al team satellite Tech3 nella stagione MotoGP 2021. Brad Binder non ha ceduto alle richieste della casa austriaca.

A breve KTM e Danilo Petrucci comunicheranno la firma, ma c’è una sorpresa inattesa per il pilota umbro. Il pilota ternano sarà ufficializzato come pilota del team satellite Tech3, ovvero la squadra satellite di Mattighofen diretta da Hervé Poncharal. A darne notizia è il portale Gazzetta.it, che annuncia una news che lascia alquanto attoniti. Cosa è successo nelle ultime ore?

Miguel Oliveira dalla stagione MotoGP 2021 diventerà il nuovo compagno di Brad Binder. Il rookie sudafricano sarebbe dovuto passare nel team satellite ma, forte di un contratto di due anni, non ha ceduto davanti alla dirigenza austriaca. A questo punto per Danilo Petrucci non c’erano altre alternative. Vestirà i colori del team Tech3 di Herve Poncharal pur avendo a disposizione una moto factory.

Nei giorni scorsi il pilota ternano e il suo manager Alberto Vergani sono andati a Mattighofen per visitare gli stabilimenti KTM. Sembrava a prima vista una visita di cortesia, ma era l’occasione giusta per mettere nero su bianco prima di altre sorprese di mercato. Ma alla fine questo mercato piloti MotoGP si rivela un autentico cilindro magico dove tutto è possibile. Forse per questo motivo Andrea Dovizioso e Simone Battistella hanno chiuso ogni dialogo con KTM già da tempo. Petrucci dovrà guadagnarsi un posto nel team factory per la stagione 2022…