MotoGP, Crutchlow-Yamaha affare fatto: no comment sul no all’Aprilia

Cal Crutchlow sarà collaudatore Yamaha nel 2021. Dopo dieci stagioni in MotoGP dice addio alle corse e non commenta sul rifiuto all'offerta Aprilia.

Ultimi giorni da pilota Honda per Cal Crutchlow, in procinto di ufficializzare il nuovo contratto con Yamaha per la prossima stagione MotoGP. Il britannico ha rifiutato di firmare un mini-contratto con Honda per l’eventuale sostituzione di Marc Marquez nel 2021. Ha rifiutato di correre con l’Aprilia RS-GP per “seguire il cuore”. “La verità è che sono in trattative abbastanza avanzate con la Yamaha e penso che presto arriveremo a un accordo che soddisfa entrambi. È un progetto che si adatterebbe molto bene a me dopo questa stagione, per quanto riguarda la mia conoscenza della MotoGP e la mia velocità“.

Crutchlow non è nuovo alla Yamaha. Nel 2011 e nel 2012 ha guidato una M1 con il team satellite Tech3, ha vinto il titolo World Supersport 2009, poi tre vittorie nel WorldSBK. Fino a due settimane fa il britannico sembrava vicinissimo ad un accordo con Aprilia per l’eventuale (ora certa) sostituzione di Andrea Iannone. “Ho informato Aprilia che non volevo far parte del loro progetto. Non dirò altro. Ho le mie ragioni per questo, ma non voglio dichiararle pubblicamente. Non è il momento giusto per questo. Ma quello che posso dire: ho ascoltato il mio cuore“.

Fine carriera dopo 10 stagioni

La sua carriera da pilota sta volgendo al termine, dopo una stagione MotoGP 2020 costellata di infortuni, dopo dieci stagioni con tre vittorie. “Ho sempre guidato con il cuore e cercato di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Ho passato dieci anni fantastici in MotoGP e ne sono felice. Ho reso possibile una bella vita per me e la mia famiglia e guardo indietro con orgoglio“. Ma Cal Crutchlow ritornerà quasi sicuramente a calcare le piste della Top Class. A sua disposizione tre wild card con la Yamaha nel 2021. “Ci sono ancora alcune cose di cui stiamo discutendo. I jolly possono o non possono essere uno di questi argomenti“.

Il futuro collaudatore Yamaha ha commentato il caso Andrea Iannone. “Non voglio gettare altro carburante sul fuoco. Sono dispiaciuto per lui, ma altre persone prendono le decisioni e lui deve rispettare quelle decisioni. Ho guidato con lui in Ducati e conosco pochi piloti che gestiscono la moto con tanta delicatezza e sono veloci allo stesso tempo. Peccato che non lo rivedremo più in moto, ma non voglio commentare la penalità“.