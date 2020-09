Cal Crutchlow chiude con un gran 10° posto un GP tutt'altro che semplice tra condizioni difficili e guai fisici. "Qualche problema al braccio, ma abbiamo completato la gara."

Sedicesimo in griglia, in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali, ma arriva al traguardo l’ultima posizione in top ten. Davvero niente male per Cal Crutchlow, che dopo aver saltato la doppietta a Misano rientra e riesce a concludere la gara in Catalunya con un bel risultato. La caviglia non ha dato problemi, il braccio invece si è fatto sentire, ma il britannico di LCR Honda è riuscito a risalire ed a tagliare il traguardo in decima posizione. Lottando sul finale con Viñales, vincitore una settimana fa, per il 9° posto. Ora c’è una settimana di ‘pausa mondiale’ per lavorare ancora sul suo braccio ed arrivare al meglio a Le Mans.

Da dire anche che a Barcellona nessuno si aspettava temperature così basse. “Abbiamo incontrato condizioni difficili in pista” ha sottolineato Cal Crutchlow a fine gara. Ma dopo il 5° posto nel warm up era abbastanza fiducioso. “Sapevamo di poter completare una bella gara: è stato importante chiudere in top ten, anzi è stato davvero positivo concludere la gara dopo aver saltato due GP. Speriamo nella prossima di essere un po’ più forti. Certo non sono riuscito a partire molto bene, probabilmente perché penso di essere l’unico in griglia a non avere il dispositivo di partenza…”

Uno scatto al via quindi non da ricordare, ma un altro aspetto importante era arrivare a fine gara con gli pneumatici in condizioni ‘accettabili’. “Ho cercato di gestire al meglio le gomme” ha aggiunto. “Gli altri attorno a me sembravano avere un livello di grip al posteriore migliore di quello Honda. In generale comunque non è andata male, ho chiuso in una buona posizione ed anzi ho addirittura lottato con chi ha vinto la scorsa settimana!” A livello fisico, “Ho accusato dolore e qualche problema al braccio, ma è stato positivo tornare in sella e riuscire a completare la distanza di gara.”