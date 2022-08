MotoGP, Crutchlow al posto di Dovizioso: Yamaha progetta un “big test”

Andrea Dovizioso lascia la MotoGP dopo la gara di Misano. Una mossa prevedibile ma che tanti fan scongiuravano, nella speranza di vedere il veterano in pista almeno fino al termine della stagione 2022. Invece il veterano forlivese ha voluto anticipare i tempi e mettere fine a questo calvario sportivo, annunciando a sorpresa di volere lasciare il Mondiale al termine del round casalingo in Riviera Adriatica. Un modo per abbracciare amici e fan dopo oltre venti anni di carriera e un titolo iridato nella classe 125.

Il ritorno di Crutchlow

La decisione di dare le dimissioni anticipate è maturata nel corso della pausa estiva. Andrea Dovizioso ne ha parlato prima con i vertici della Yamaha e del team, poi l’annuncio ufficiale alla vigilia del GP d’Inghilterra. A Iwata hanno deciso di sostituirlo con Cal Crutchlow, alla sua seconda stagione da collaudatore della Casa giapponese, che nelle settimane scorse è volato in Giappone per alcuni test privati. Yamaha è al lavoro sul prototipo M1 2023 e potrebbe sfruttare questa occasione per raccogliere dati e provare nuove componenti, anche in vista dell’ultimo test MotoGP a Valencia di novembre. “Ho già concluso la mia carriera due volte. Dopo questa volta mi fermerò per la terza volta“, ha scherzato il pilota britannico che debutterà ad Aragon.

Il programma MotoGP di Cal

Nella passata stagione MotoGP Cal Crutchlow ha partecipato a quattro Gran Premi sostituendo l’infortunato Franco Morbidelli, alle prese con l’operazione al ginocchio e conseguente riabilitazione. Ha poi aderito ad altre due gare nel team ufficiale Yamaha in sostituzione del licenziato Maverick Vinales. “La situazione era un po’ diversa l’anno scorso perché non guidavo da molto tempo. All’epoca alcuni test sono stati cancellati. Quest’anno è diverso, non ho guidato molto, ma è andato tutto bene“, ha raccontato al podcast della MotoGP “Last on the Brakes”. Quest’anno ha portato avanti diverse giornate di test, a luglio ha girato al MotorLand di Aragon, ha affiancato Toprak Razgatlioglu nel test dello scorso giugno.

Ritornare in una gara di MotoGP avrà però un sapore diverso e richiede una preparazione ad hoc. Cal Crutchlow è pronto ad accettare questa nuova sfida e dovrà salire in sella alla YZR-M1 per sei Gran Premi. “Non è facile tornare e correre. Puoi provare quanto vuoi, ma niente è paragonabile alle gare. Il modo in cui i ragazzi corrono ora, sono molto veloci. Non ho aspettative… Sei gare in otto settimane. Ho ancora due test da fare, sarà un periodo stressante. Ma non vedo l’ora di rivedere anche molti amici nel paddock… Dobbiamo sfruttare bene questo periodo per valutare tante cose – ha concluso Crutchlow -. Ci stiamo concentrando sulla moto 2023 per renderla migliore per i piloti ufficiali“.