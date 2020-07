MotoGP, Chicho: “Jorge Lorenzo e Ducati stanno trattando”

Chicho, papà di Jorge Lorenzo, annuncia che c'è una trattativa in corso con Ducati. Il maiorchino potrebbe tornare in MotoGP nella stagione 2021

Jorge Lorenzo ritornerà in MotoGP nel 2021? Sembra essere molto più di un sogno a sentir parlare suo padre Chicho Lorenzo. Ogni settimana si intrattiene con i fan su YouTube, stavolta al suo fianco c’è il giornalista spagnolo Manuel Pecino. Parla di storia del motociclismo, di elettronica, della differenza tra la vecchia classe 500 e la MotoGP. Ma c’è spazio anche per il mercato piloti e delle trattative ancora in corso e che accompagneranno il campionato per diverso tempo.

A sentire il manager del Dovi, Simone Battistella, non si arriverà al dunque prima di settembre. Un tira e molla che ricorda quello dello scorso anno fra i vertici di Borgo Panigale e Alvaro Bautista, con un finale a sorpresa. Pilota che vince e arriva secondo… si può cambiare. Adesso è il turno di DesmoDovi, il nodo principale sono i soldi, ma c’è anche dell’altro. Probabilmente la durata del contratto, dato che Battistella ha più volte sottolineato l’importanza di sentirsi al centro del progetto. E non si esclude l’addio alle corse alla fine della stagione MotoGP 2020.

LORENZO-DUCATI NON E’ UN SOGNO IMPOSSIBILE

D’altronde la squadra emiliana ha già pronto il suo asso nella manica: Jorge Lorenzo. “Al momento non c’è ancora nulla di certo, stanno negoziando, perché so che stanno negoziando. Lo fanno tutti e non c’è fumo senza fuoco“. Tra i primi a sognare il ritorno del pentacampione ci sarebbe Gigi Dall’Igna, insieme hanno lavorato anche ai tempi di Aprilia prima del salto in classe regina. Più prudenti gli altri uomini Ducati: il collaudatore Yamaha è fermo da tempo e quest’anno svolgerà pochissime giornate di test con Yamaha. Ingaggiarlo è un grosso rischio che parte dell’azienda non vorrebbe prendere. La maggioranza è favorevole per una permanenza di Andrea Dovizioso, ma nei limiti delle condizioni.

D’altronde Jorge Lorenzo dovrebbe cambiare il suo modo di comunicare, di mostrare la vita privata agli altri. Sebbene questo sia un aspetto da sempre sotto i riflettori. Piuttosto che sfoggiare vacanze e auto di lusso, dovrebbe dimostrare di impegnarsi seriamente negli allenamenti. E non solo in palestra. Eppure un dialogo tra le parti c’è seppur minimo. “La motivazione è molto importante, la sfida è molto importante. Se accetta la sfida e decide di fare di tutto per allenarsi, penso che potrebbe tornare, perché è molto testardo“. Ha lasciato la MotoGP con l’amaro in bocca, costretto all’addio per una mancanza totale di fiducia nella RC213V. “Ha dovuto lasciare la Honda come un perdente, con la coda tra le gambe – ha sottolineato Chicho Lorenzo -. Se ritorna e vince una sola gara, può ritirarsi con la coscienza pulita. Credo che ci sia molto di vero nel suo possibile ritorno“.

Video: Instagram @jorgelorenzo99