MotoGP, chi farà la pole ad Austin? Gli orari TV e streaming del 9/04

Completata senza problemi la prima giornata di attività al Circuit of the Americas di Austin. In Moto2 brilla Fermín Aldeguer, in MotoGP ecco Johann Zarco al top, per finire con Dennis Foggia in evidenza in Moto3. Valori confermati anche sabato? Non perdetevi le qualifiche per saperlo, attenzione sempre alla programmazione ed agli orari TV ben diversi dal solito. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Stavolta però gli appassionati potranno godersi qualifiche e gare in diretta anche su TV8.

La programmazione Sky Sport

Sabato 9 aprile

16:00-16:40 Moto2 Prove Libere 3

16:55-17:40 MotoGP Prove Libere 3

17:55-18:35 Moto3 Prove Libere 3

19:35-20:15 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:30-21:00 MotoGP Prove Libere 4

21:10-21:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

22:10-22:50 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

00:00 Conferenza stampa

Domenica 10 aprile

16:20-16:30 Moto2 Warm Up

16:40-17:00 MotoGP Warm Up

17:10-17:20 Moto3 Warm Up

18:20 Moto2 Gara

20:00 MotoGP Gara

21:30 Moto3 Gara

La programmazione TV8

Sabato 9 aprile

19:35-20:15 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:30-21:00 MotoGP Prove Libere 4

21:10-21:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

22:10-22:50 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 10 aprile

18:20 Diretta Moto2 Gara

20:00 Diretta MotoGP Gara

21:30 Diretta Moto3 Gara

Foto: motogp.com