Battaglia serrata tra parecchi piloti, ma sul finale ricompare Fermín Aldeguer. Il pilota spagnolo di Speed Up chiude le FP2 non solo come il migliore del turno, ma del venerdì ad Austin. Segue Tony Arbolino a soli 46 millesimi, Cameron Beaubier continua a farsi vedere ed è terzo di giornata. A referto però anche un incidente per il leader Moto2 Celestino Vietti, che ha perso così buona parte del turno ed è provvisoriamente fuori dalla top 14. Ecco com’è andato l’ultimo turno del day-1 al COTA.

Nuova classifica FP1

La prima cosa da notare è che la classifica delle FP1 è stata cambiata per incidenti avvenuti sul finale e conseguenti bandiere gialle. Ogura in particolare ha perso il suo best lap, lasciando quindi la prima posizione a Fernández. Ecco tutti i tempi corretti.

Prove Libere 2

Tempo tolto all’ultimo nelle FP1? Nessun problema, Ogura è uno dei protagonisti fin da subito, prendendosi anche provvisoriamente la prima posizione. Ma dura poco, ecco Arbolino a precederlo, in una classifica dai riferimenti già ben più rapidi rispetto alle FP1. Registriamo presto però anche alcuni incidenti: cadono Rodrigo, Kelly (ne segue un controllo al Centro Medico) e poco dopo ecco una scivolata anche per Vietti tra le curve 4 e 5. A livello di classifica, seguono continui cambiamenti: si rivedono provvisoriamente in vetta anche Fernández, Dixon, Canet, mentre Ramírez è protagonista di una caduta alla curva 6 nei minuti finali. Quando cioè scatta l’ultimo assalto per assicurarsi la migliore posizione possibile. Ed è qui che arriva la freccia del precedente GP: Fermín Aldeguer piazza la zampata finale, è lui il migliore del venerdì! Seguono Arbolino e Beaubier, gli ultimi stravolgimenti invece spingono Vietti fuori dalla Q2 provvisoria.

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com