MotoGP: che esordio ai box per il babbo di Enea Bastianini!

Enea Bastiani ha conquistato la sua terza vittoria stagionale in MotoGP sotto lo sguardo di suo babbo Emilio. In passato lo seguiva spesso in circuito ma quest’anno non era mai andato alle gare. Trascorreva i week-end incollato davanti alla tv ed ai monitor dei tempi mentre in Francia ha vissuto le emozioni dalla vittoria dal vivo.

“Per la prima volta quest’anno sono andato a vedere una gara in circuito” racconta Emilio Bastianini. “Come esordio stagionale è stato bellissimo con la vittoria di Enea e tutto il resto. E’ stata una domenica veramente fantastica, non trovo altre parole”.

Com’è stato il viaggio di ritorno?

“Il ritorno è stato bellissimo, siamo tornati con la squadra ed eravamo tutti molto felici”.

In aeroporto siete stati accolti da campioni. I ragazzi del Fan Club hanno realizzato una simpatica maglietta.

“All’arrivo è venuto a prenderci un piccolo gruppetto di amici con i dirigenti del Fans Club. C’era il Presidente, il Vice-Presidente e quelli più vicini a noi. E’ stata una cosa simpatica e carina”.

Come avete festeggiato durante questa settimana?

“Abbiamo festeggiato di sera, con un po’ di pasticcini, con grande tranquillità e spensieratezza. Ecco, le vittorie come queste scacciano tutti i pensieri”.

Enea è terzo nel Mondiale MotoGP ad appena 8 punti dal leader Quartararo. Tuo figlio è in corsa per il titolo mondiale. Come stati vivendo questa cosa?

“Ad oggi non pensiamo al titolo, non lo facciamo ne noi genitori ma neppure Enea. Viviamo questo campionato gara per gara, com’è giusto che sia perché da un circuito all’altro possono cambiare totalmente le cose ed Enea ne è consapevole”.