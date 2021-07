Lucio Cecchinello traccia un bilancio della prima parte di stagione. Si cercano passi avanti con Alex Márquez, nonché l'ultimo 'click' con Nakagami.

Pausa estiva, tempo di bilanci per i vari team MotoGP. In Honda in generale è un periodo molto complesso, quindi non è da meno neanche nel team satellite LCR. Il boss della squadra, Lucio Cecchinello, ha parlato della sua line-up rinnovata a metà per quest’anno, con l’arrivo di Alex Márquez e la conferma di Takaaki Nakagami. Un inizio di stagione a due facce in un certo senso (qui la ‘sfida in casa’), con lo spagnolo a tratti più in difficoltà del collega. Dal #30 invece ci si aspetta quel primo podio sfiorato in alcune occasioni e non ancora raggiunto.

“Con Alex puntiamo a migliorare i nostri risultati” ha sottolineato l’ex pilota veneto. “Devo dire che ci aspettavamo qualcosa di più” ha poi continuato a motogp.com. “Ma dobbiamo essere onesti: ogni volta che si comincia un progetto con un nuovo pilota ci vuole tempo per stabilire la giusta comunicazione con gli ingegneri. E quindi per fornirgli la miglior moto possibile.” Confermando la fiducia riposta nel bicampione di Cervera. “Non abbiamo dubbi sul potenziale di Alex, gli serve tempo.”

Come detto, Nakagami è invece la conferma della squadra. L’obiettivo è sempre la ricerca del podio, che sembrava possibile soprattutto a Jerez (4° al traguardo) e ad Assen, prima di un errore che l’ha relegato ai margini della top ten. Ma Lucio Cecchinello ci crede. “Ha mostrato un buon potenziale. Certo ci aspettiamo un podio con lui e penso arriverà presto: si sente bene con la moto, ora manca solo l’ultimo passo.” Sottolineando infine che “Stiamo lavorando duramente, siamo molto motivati per la seconda parte di campionato.”

Foto: motogp.com