MotoGP, caso sospetto di Coronavirus nel paddock di Brno

Nel paddock MotoGP a Brno ci sarebbe un sospetto caso di Coronavirus. Si tratta di un operatore TV della Dorna, si attende il secondo test per la conferma.

L’ombra del Covid-19 si addentra all’interno del paddock MotoGP. Dopo il caso Checo Perez in Formula 1, risultato positivo al test dopo un viaggio in Messico da sua madre, ora è il Motomondiale a rivelare il suo primo caso. Secondo quanto riportato da Motorsport la persona presumibilmente contagiata è un membro del team televisivo della Dorna, risultato positivo al test all’inizio del Gran Premio di Brno.

Dorna ha dovuto attivare il protocollo di emergenza, ha isolato immediatamente l’operatore che adesso è in attesa di un secondo test per la conferma. Viceversa, sarebbe solo un falso positivo. Gli organizzatori del campionato MotoGP hanno effettuato altri test sulle persone che sono entrate in contatto con questo sospetto contagiato e parte del personale di Canal+ France ha dovuto soggiornare in isolamento nel proprio hotel.

Le restrizioni della Dorna

Nonostante la Dorna abbia ridotto a poco più di 1.500 il personale all’interno del paddock MotoGP, un caso di Coronavirus è spuntato fuori. Ma il campionato non è assolutamente a rischio. Piloti, tecnici e meccanici di ogni team vivono come membri di una famiglia e indossano mascherine di protezione per tutta la loro permanenza all’interno dell’autodromo. Inoltre prima di ogni Gran Premio bisogna sottoporsi ad un test che viene ripetuto all’interno del paddock e una volta dentro si indossano bracciali speciali che monitorano la temperatura corporea.

Appena una settimana fa Dorna ha espulso da Jerez un team del Mondiale Supersport 300 con effetto immediato, dopo avere offerto bevande ad altri membri di altri team. A nulla sono servite le spiegazioni dei dirigenti del team 2R Racing Kawasaki. Nelle prossime ore avremo ulteriori notizie su questo caso sospetto di Coronavirus a Brno, ma al momento nessun allarme per piloti e membri dei team.